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[오피셜]"협력과 연대 속 함께 성장, 뜻깊은 여정" 정몽규 회장, EAFF 수장 임기 종료, 신임 회장은 송카이 中 협회장

정몽규 회장 SNS
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[오피셜]"협력과 연대 속 함께 성장, 뜻깊은 여정" 정몽규 회장, EAFF 수장 임기 종료, 신임 회장은 송카이 中 협회장

[스포츠조선 김성원 기자]지난해 임시총회를 통해 동아시아축구연맹(EAFF) 회장으로 추대된 정몽규 대한축구협회 회장의 임기가 종료됐다.

EAFF는 4일 서울 명동에서 정기총회 및 집행위원회 회의를 개최, 차기 집행부를 선출했다. 신임 회장으로 송카이 중국축구협회 회장이 취임했다.

대한축구협회 전한진 국제위원회 위원장은 EAFF 신임 집행부의 부회장에 선출됐다. 최근 재선에 성공한 미야모토 츠네야스 일본축구협회장과 에릭 폭 홍콩축구협회장도 함께 부회장단에 이름을 올렸다. 집행위원으로는 북한의 한은경 부회장을 포함해 대만, 마카오, 몽골, 북마리아나 제도의 인사들이 활약하게 된다.

정 회장은 자신의 SNS를 통해 'EAFF 회장으로서 보낸 지난 임기는 협력과 연대 속에서 함께 성장해 온 뜻깊은 여정이었다. 어려운 환경 속에서도 동아시아 축구의 발전을 위해 한마음으로 함께해 주신 모든 회원국 여러분께 깊이 감사드린다'며 '송카이 신임 회장님의 리더십 아래, EAFF가 더욱 단단한 공동체로 발전해 나가길 기대한다'고 밝혔다.

[오피셜]"협력과 연대 속 함께 성장, 뜻깊은 여정" 정몽규 회장, EAFF 수장 임기 종료, 신임 회장은 송카이 中 협회장

이번 총회에서는 AFC(아시아축구연맹) U-17 아시안컵 예선과 EAFF U-17 대회를 통합하여 운영하기로 결정했다. 이번 결정은 AFC의 U-17 아시안컵 예선 포맷 변경 제안에 따른 것으로, 2027년부터 시행된다.

AFC는 내년부터 남녀 모두 EAFF를 비롯해 서아시아축구연맹(WAFF), 동남아시아축구연맹(AFF), 중앙아시아축구연맹(CAFF), 남아시아축구연맹(SAFF)까지 5개 지역 연맹이 U-17 아시안컵의 자체 예선 대회를 개최하도록 결정했다.

이에 따라 EAFF는 EAFF U-17 대회를 통해 AFC U-17 아시안컵 본선 진출 팀을 가리게 된다. 대회의 세부적인 일정과 방식은 추후 확정될 예정이다.


김성원 기자 newsme@sportschosun.com

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