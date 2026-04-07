韓 좌절! 일본, 또 일본, 또또 일본만 고평가...日 축구 "한국 4강 신화 재현" AI 충격 예측 등장, 한국은 16강 진출 실패 전망

사진=매드풋볼 캡처

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]일본의 월드컵 성적에 대한 높은 평가가 포함된 예측이 등장했다.

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글로벌 축구 콘첸츠 매체인 매드풋볼은 7일(한국시각) 인공지능 챗GPT가 예측한 북중미월드컵 토너먼트 결과를 공개했다.

지난해 12월 북중미월드컵 조추첨을 시작으로 본격적인 월드컵 여정이 막을 올렸다. 한국은 멕시코, 남아공, 유럽 PO D 승자와 함께 A조에 편성됐다. 최고라고 말하기는 어렵지만, 최선에 가까운 조 구성에 성공했다. F조에 편성된 일본은 네덜란드, 튀니지, 유럽 PO B승자와 함께 묶였다. 일본을 제외한 나머지 국가들이 쟁쟁하다.

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2026년 북중미 대회는 48개국이 참가하는 첫 월드컵이다. 각조 1, 2위(A~L조·총 24개팀) 뿐만 아니라 3위 중 상위 8개팀이 조별리그를 통과한다. 토너먼트의 시작은 16강이 아닌 32강이다. 홍명보 국가대표팀 감독이 꿈꾸는 고지는 '16강 이상'이다. 월드컵 원정 사상 첫 토너먼트 승리를 목표로 나선다.

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일본의 꿈은 더 크다. 아직까지 월드컵 토너먼트에서 승리가 없는 일본은 토너먼트 첫 승 대신 월드컵 우승이라는 부푼 꿈을 내비쳤다. 모리야스는 지난해 6월 당시 월드컵 우승에 대해 "아직 본격적으로 무대에 서지 않았고, 세계 톱 팀들과의 차이도 있지만, 선수들이 가진 능력, 성장, 개개인을 살리는 조직력을 갖고 일본 대표팀이 싸운다면 실현 가능한 목표라고 생각하다. 세계 최고를 목표로 보고 준비해서 월드컵에 도전하겠다"라며 포부를 밝혔다.

일본은 이미 경기력으로 이러한 성과에 대한 기대감이 단순히 헛된 희망이 아님을 보여주고 있다. 일본은 직전 3월 A매치에서 스코틀랜드에 이어 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 4위인 잉글랜드를 잡아내는 역사를 쓰며 월드컵 성적에 대한 기대감을 높였다.

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이러한 성적이 월드컵 토너먼트 성적 예측에서도 드러났다. 인공지능은 일본이 무난하게 조별리그를 통과해 16강까지 오를 것이라 전망했다. 이후 크로아티아와 포르투갈까지 꺾고 4강에 오를 것이라고 전망했다. 4강에서는 스페인을 만나 탈락할 것이라 점쳤다. 이뤄진다면 일본으로서는 충분히 기대 이상의 성과라고 볼 수 있다. 일본은 이번 대회 반드시 극복해야 할 장애물이 토너먼트 잔혹사다. 역대 단 한 번도 16강에서 승리한 경험이 없다. 16강 진출에는 무려 4회에 성공했으나, 8강 진출은 없다. 이를 극복하고 한국의 4강 신화에 버금가는 성적을 거둔다면 충분히 만족할 수 있을 전망이다.

한편 한국은 이번 예측에서 16강에 포함되지 못했다. 3월 A매치 결과까지 반영된 예측이기에 더 낮은 평가를 받았다. 한국은 지난 3월 A매치에서 코트디부아르와 오스트리아에 모두 패했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com