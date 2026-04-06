김태호PD 아내, 드디어 첫 공개 "샵 차리고 건물까지 세워" 대단한 성공

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[스포츠조선 정유나 기자] 김태호 PD의 아내인 메이크업 아티스트 김보미 원장이 방송을 통해 처음으로 얼굴을 공개했다.

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6일 강예원의 유튜브 채널에는 '무한도전 김태호PD 와이프, 강예원에게 '좋은 남자 만나는 비법' 전수?!'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 강예원이 김태호PD의 아내이자 메이크업 아티스트인 김보미 원장, 최연주 영화 감독과 만나 다양한 이야기를 나누는 모습이 그려녔다.

강예원은 김보미 원장과의 인연에 대해 "우리가 만난지 20년 넘었다. 제가 처음 데뷔했을때 메이크업을 담당해줬다"며 "지금은 언니가 샵을 차리고 건물까지 세웠다. 대단한 성공을 이뤘다"고 설명했다. 특히 강예원은 "'무한도전' 김태호 PD님의 와이프다. 첫 얼굴 공개하는거다"라고 설명해 눈길을 끌었다.

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하지만 김보미 원장은 강예원의 미숙한 진행 모습을 보고는 "여기서 제일 어색한 사람은 너다. 얘는 유튜브는 아닌 것 같다"고 돌직구를 날렸고, 이에 강예원은 "역시 김태호 PD님을 언니가 만들었다. 옆에서 엄청 조언해준다"고 놀라워했다.

김보미 원장은 뛰어난 음식 솜씨도 자랑했다. 식사를 하며 강예원은 솔직한 연애·결혼 고민을 털어놨고, "50번 소개팅해서 남자를 억지로라도 만나보겠다"고 다짐을 드러냈다.

이를 듣던 김보미 원장은 "그런 얘기 함부로 말하지 말아라. 50번이나 소개팅하는게 무슨 매력이 있느냐"면서 "특히 네가 소개팅 하는 프로그램 나왔을때 최악이었다. 그런 프로그램 다시는 안했으면 좋겠다. 유튜브에서도 절대 하지 말아라. 굳은 채로 나와서 네 매력이 하나도 안 나온다"고 거침없이 지적했다.

나아가 "너는 시집갈 생각하지 말고 어떻게 하면 돈을 많이 벌 수 있을까 그런 고민만 해라. 시집은 그냥 포기하는 게 나을 것 같다"라고 '팩폭' 조언을 건네 강예원을 당황하게 만들었다.

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이후 김보미 원장은 자신의 결혼 스토리를 공개하며 강예원에게 진심 어린 조언을 건넸다. 그는 "소개팅을 여러 번 했지만 잘 이어지지 않았다"며 "억지로 되는 게 아니라는 걸 깨닫고 배우자 기도를 시작했다"고 밝혔다. 이어 "원하는 배우자의 조건을 구체적으로 적고, 좋은 사람을 만나게 해달라고 꾸준히 기도했다"고 설명했다.

그는 약 2년간의 기도 끝에 지금의 남편을 만나게 됐다며 "처음 만남부터 따뜻함이 느껴졌고, 자연스럽게 결혼까지 이어졌다"고 덧붙였다.

영상 말미에는 김태호 PD와의 깜짝 통화도 공개됐다. 김 PD는 강예원에게 "조만간 인사드리겠다. 집에 놀러 가겠다"고 전해 훈훈함을 더했다.

jyn2011@sportschosun.com