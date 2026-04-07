PSG 대폭망! '한국 에이스' 이강인 등 대규모 이탈 예고→1티어 피셜 "스폰서+아시아 시장 중요"…토트넘·AT 마드리드 행선지

이강인. 사진=SNS,스포츠조선 재가공.

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[스포츠조선 강우진 기자]파리생제르망(PSG)이 다음 시즌 이강인을 비롯해 여러 선수를 내보낼 가능성이 크다. 로테이션의 핵심인 이강인의 이탈은 팀의 전력을 약화시키는 원인이 될 수 있다.

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프랑스 르10스포르트는 7일(한국시각) '다가오는 여름 이적시장을 앞두고 PSG에서는 여러 움직임이 예고되고 있으며, 특히 공격진에서 변화가 예상된다'며 '일부 선수들은 후보 신분이라는 이유로 매각 대상이 될 수 있다'고 보도했다.

랑달 콜로 무아니, 뤼카 슈발리에, 세니 마율루, 이브라힘 음바예 등 많은 PSG 선수가 PSG에서의 미래가 불확실한 상황이며, 이번 여름 이적 가능성이 거론되고 있다.

로이터연합뉴스

여기에는 대한민국 국가대표 에이스 이강인도 포함된다. 계약 기간이 오는 2028년까지 남아 있음에도 불구하고, 이강인은 이적이 유력한 후보다. PSG에 남아 있다면 후보 신분으로 언제까지 머물러야 할지 모르기 때문이다. 이강인은 제한된 출전 속에서도 비교적 인상적인 활약을 보여주고 있어 PSG 입장에서는 내보내고 싶지 않은 선수다.

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이강인의 행선지로는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)와 스페인 라리가 등이 거론된다. 유럽 축구 이적시장 전문가 파브리지오 로마노는 이강인과 관련된 몇 가지 가능성을 언급했다.

AFP연합뉴스

앞서 로마노는 자신의 유튜브를 통해 '"아틀레티코 마드리드가 주목해야 할 선수 중 한 명은 이강인이다"며 "이강인은 현재 특별한 상황에 놓여 있다. 여러 클럽이 관심을 보이고 있다"고 전했다.

또 로마노는 "아틀레티코는 확실히 이 이적을 추진 중이며, 몇 달 전부터 이미 그를 타깃으로 삼고 있었다"며 "마테우 알레마니(아틀레티코 스포츠 디렉터)에게도 여전히 주요 타깃이다. 또한 이강인은 몇몇 프리미어리그 클럽들의 관심도 받고 있다"고 덧붙였다.

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이강인은 기량뿐 아니라 영입 시 부가적인 이익을 창출할 수 있는 선수다.

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로마노는 "이강인은 PSG에서 여전히 중요한 선수다. 주전은 아니지만 로테이션에서 매우 중요한 역할을 한다"며 "또한 스폰서 측면에서도 아시아 시장에서 매우 중요한 선수다. 따라서 그의 이적에는 여러 요소가 영향을 미칠 것"이라고 주장했다.

이강인은 이번 여름 이적시장에서 여러 선택지를 놓고 고민하게 된다. 이적설이 나온 팀만 해도 아틀레티코 마드리드, 토트넘 홋스퍼, 뉴캐슬 유나이티드 등으로 다양하다. 이강인은 주전 선수들을 보조하면서 팀에 긍정적인 영향력을 가져다주는 선수다. 떠나게 된다면 루이스 엔리케 PSG 감독의 선수 운용에 차질이 생길 수 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com