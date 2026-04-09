경악! 토트넘 영입 시도조차 안 한 감독에게 무시당했다…"거긴 원하는 대로 안 하면 형편없는 감독으로 쫓겨나"

션 다이치 감독. 사진=매치데이 센트럴

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[스포츠조선 강우진 기자]강등 위기에 놓인 토트넘 홋스퍼가 영입 시도조차 하지 않은 감독에게 무시당했다. 새로운 감독 체제에서의 토트넘은 반등에 성공할 것이라 내다봤다.

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영국 스카이스포츠는 8일(한국시각) '션 다이치는 강등 위기에 놓인 토트넘이 새 감독 로베르토 데 제르비 아래에서 반등할 것으로 전망했다'라고 보도했다.

다이치는 현재 토트넘이 부진의 바닥을 찍었다고 주장했다.

다이치는 이고르 투도르 감독이 경질된 후 후임 감독 후보 중 한 명으로 거론됐지만, 토트넘과의 접촉은 없었다고 밝혔다. 토트넘은 과거 브라이튼을 이끌었던 데 제르비를 선임했고, 다이치는 팀의 경기력이 올라올 것으로 예상했다.

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다이치는 "토트넘은 분명 바닥을 찍었고, 이제는 나아질 일만 남았다"며 "반등하지 않는다면 오히려 놀랄 일이다"고 말했다.

로베르토 데 제르비 토트넘 감독. AFP연합뉴스

또한 다이치는 토트넘이 자신에게 접근했다면 가졌을 우려에 대해 언급했다.

그는 "나라면 거기(토트넘)에 돈을 보고 가지는 않을 것"이라며 "그들은 분명 엄청난 금액을 제시할 수 있고, 실제로 데 제르비에게도 거액을 제안한 것으로 알려졌다"고 말했다. 이어 그는 "하지만 내게 중요한 건 무엇을 얻을 수 있느냐다"며 "내가 무엇을 얻을 수 있겠나?"고 되물었다.

다이치는 "가령 그곳에 가서 일을 잘 해냈다고 해도, 다음 시즌에 4위 안에 들지 못하거나 축구 스타일이 그들이 원하는 게 아니면, 형편없는 감독이 되고 쫓겨나게 된다"고 말했다. 이어 "반대로 결과를 내지 못하면 토트넘을 강등시킨 책임이 전부 내 탓으로 돌아오게 될 것"이라고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com