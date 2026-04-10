'토트넘 충격 강등' 현실화! 에이스 공격수 시즌 아웃→허벅지 부상 재발…'정신적 고통' 월드컵 출전까지 무산 유력

모하메드 쿠두스의 부상이 재발하면서 시즌 아웃이 유력하다. 에이스의 이탈이 토트넘의 강등으로 이어질 것이란 우려가 나온다. 사진=스퍼스릴레이티드

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼의 강등 가능성이 날로 커지고 있다. 손흥민이 떠난 후 유일한 에이스로 불리던 모하메드 쿠두스가 시즌 아웃될 것으로 보인다.

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영국 더선은 9일(한국시각) '쿠두스의 부상이 재발한 것으로 보이며, 이는 강등 위기에 처한 토트넘에 큰 타격이 될 전망이다'고 보도했다. 이번 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)는 종료까지 단 7라운드만을 남겨두고 있다. 마지막 라운드까지 쿠두스가 복귀하지 못할 것으로 예상되면서 토트넘의 강등은 현실이 될 수 있다.

이번 2026 북중미 월드컵에서 가나 대표로 출전하는 쿠두스다. 쿠두스가 월드컵에 참가하지 못한다면 가나 대표팀에게도 큰 출혈이다.

쿠두스는 대퇴사두근과 햄스트링 부상으로 지난 1월부터 결장 중이다. 토트넘은 그가 이번 달 복귀해 강등권 탈출 싸움에서 중요한 역할을 해주길 기대했지만, 현재로서는 그 가능성이 불투명해 보인다. 이번에 발생한 문제 역시 대퇴사두근과 관련된 것으로 알려졌으며, 수술이 필요할 수도 있다고 한다.

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쿠두스 본인도 부상이 재발하면서 정신적으로 큰 충격을 받은 것으로 전해졌다. 토트넘을 돕지 못할 뿐 아니라 월드컵에서 조국을 위해 뛰지 못하는 것에 아쉬움이 크다.

모하메드 쿠두스. 사진=홋스퍼 래인

로베르토 데 제르비. AFP연합뉴스

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로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 쿠두스의 부상이 심각하지 않기를 바라고 있다. 그는 브라이턴 감독 시절 쿠두스 영입에 관심이 컸던 인물이다. 토트넘은 데 제르비 감독 체제에서 오는 12일 첫 경기를 치른다. 상대는 선덜랜드다. 만약 18위 웨스트햄이 울버햄튼을 꺾고, 토트넘이 비기거나 진다면 순위가 바뀔 수 있다. 이렇게 되면 토트넘이 강등권 순위에 포함되는 이례적인 상황이 벌어지게 된다.

쿠두스는 지난 여름 이적시장에서 5500만파운드(약 1100억원)의 이적료로 토트넘에 합류했다. 이번 시즌 2골 5도움을 기록 중이다. 손흥민의 이탈 이후 부진한 공격진에 한 줄기 빛으로 여겨진 쿠두스지만, 부상이 발목을 잡고 있다. 그는 팀에 합류하자마자 빠른 움직임과 창의적인 플레이로 팬들에게 큰 지지를 받았다.

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데 제르비 감독은 이제 쿠두스 없이 중요한 경기들을 준비해야 하는 상황이다. 토트넘은 시즌 종료까지 7경기를 남겨둔 가운데, 강등권보다 단 1점 앞서 있다. 쿠두스의 복귀를 기대할 수 없는 토트넘 공격진이 강등권 탈출을 위해 제 역할을 할 수 있을지 관심이 집중된다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com