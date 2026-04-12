[현장인터뷰] 김포의 거친 축구? 고정운 감독 정면 반박 "우린 기술 축구하고 있다"

한국프로축구연맹

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[수원=스포츠조선 김대식 기자]고정운 김포FC 감독은 팀이 거칠게 플레이한다는 의견에 반박했다.

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김포는 12일 수원월드컵경기장에서 수원 삼성과 '하나은행 K리그2 2026' 7라운드 경기를 치른다. 김포는 2승 2무 1패로 리그 9위다. 상대팀 수원은 5승 1무로 리그 2위다.

고 감독은 시즌 초반 평가를 두고 "나쁘지 않지만 경남FC전을 잡았어야 했다. 그랬다면 거의 100%의 순항이었다"고 했다.

이정효 감독의 수원에 대해선 "완벽한 팀은 없다. K리그2는 누구도 예상하지 못한다. 수원도 좋은 팀이지만 이정효 감독대로 고민이 있을 것이다. 우리는 그 안에서 해법을 찾아서 경기에 임할 것"이라고 했다.

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시즌 초반이지만 일각에서는 김포의 플레이가 너무 거칠다는 의견이 존재한다. 고 감독은 곧바로 "우리는 기술 축구를 하고 있다"고 반박했다. 이어 "재작년 동계훈련 때부터 우리가 점유율에서는 전부 꼴찌였다. 그래도 좋은 선수들이 들어오면서 빌드업도 생각해보게 됐다"고 했다.

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그는 "작년에는 우리가 잘 뺏고도 잘 뺏겼다. 김도혁, 루안 같은 선수들이 들어오면서 우리가 공을 뺏어서 쉴 수가 있다. 앞으로 문제가 생기겠지만 완벽한 팀은 없다"고 덧붙였다.

수원=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com