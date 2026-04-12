'요새를 지키는 까치 군단' 성남vs'무승 탈출 도전' 안산, 선발 명단 발표[현장라인업]

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[성남=스포츠조선 이현석 기자]홈 요새를 지키는 성남FC와 6경기 만에 승리를 노리는 안산그리너스가 맞붙는다.

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성남과 안산은 12일 탄천종합운동장에서 열리는 '하나은행 K리그2 2026' 7라운드 경기를 앞두고 있다.

상반된 분위기의 두 팀이다. 성남은 올 시즌을 앞두고 우려가 컸다. 후이즈 신재원 등 대형 이탈들을 고려하면 팀이 흔들리는 상황도 무리가 아니었다. 전경준 감독체제에서 짜여진 조직력의 힘이 올해도 힘을 발휘했다. 새롭게 합류한 안첼로티를 비롯해 선수단이 수비를 비롯해 투지 넘치는 플레이를 선보이고 있다. 5경기 5실점 경기당 1실점 기록은, 수원삼성에 이은 리그 2위 기록이다. 올시즌 무패를 기록하며 꾸준한 흐름을 유지 중이다. 반면 안산은 개막 라운드 승리 이후 5경기에서 2무3패로 승리가 없다.

성남에 홈구장은 요새나 다름없다. 성남은 지난해 10월부터 185일이 넘는 기간 동안 홈에서 무패다. 13경기 8승 5무, 성남의 홈에서 미소를 지은 팀을 찾아보기 어려웠다. 공격진에 본격적으로 안착한 빌레로의 존재도 성남의 위력을 더한다. 안산은 최근 5경기 10실점, 수비에 구멍이 뚫렸다. 수비가 성남의 공격을 버텨내지 못한다면 승리에 도전하기 쉽지 않은 상황이다.

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전경준 성남 감독은 4-4-2 포메이션을 꺼내들었다. 최전방에 빌레로와 윤민호, 중원은 황석기 프레이타스 박수빈 이준상이 구축한다. 포백은 유주안 이상민 ?? 정승용이 자리한다. 골문은 이광연이 지킨다.

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최문식 안산 감독은 4-3-3 포메이션으로 맞선다. 스리톱에 이재환 장현수 리마, 중원은 김건오 연웅빈 류승우가 구성한다. 수비진은 임지민 라츠젤 연제민 오브라도비치가 구축한다. 골키퍼 장갑은 이승빈이 낀다.

성남=이현석기자 digh1229@sportschosun.com