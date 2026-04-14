"日, 경기 접근→비전 최강의 팀" 中 걱정 폭발, 4강전 매치업→최악의 상성 "목표는 최강을 무너뜨리는 것"

사진=AFC 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]중국이 일본 여자 축구를 경계했다.

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중국 20세 이하(U-20) 여자 대표팀은 15일(이하 한국시각) 태국 빠툼타니주의 탐마삿 스타디움에서 일본과 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-20 여자 아시안컵 4강전을 치른다.

일본 축구 전문 매체 사커다이제스트는 14일 '일본은 2년 전 대회에서 준우승을 기록했다. 결승에서 북한에 패해 정상에 오르지 못했다. 이번 대회에서 다시 한 번 정상 등극에 도전한다. 4강에선 중국과 붙는다'고 보도했다.

이 매체는 AFC 인터뷰를 인용했다. 콜린 벨 중국 U-20 여자 대표팀 감독은 "일본은 경기 접근, 비전 등에서 최강의 팀이다. 우리의 목표는 최강 팀을 무너뜨리는 것"이라고 말했다.

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사커다이제스트는 '일본과 중국은 이 대회에서 앞서 세 차례 대결했다. 일본이 모두 이겼다. 상성은 결코 좋지 않다. 하지만 중국 감독은 긍정적 자세를 유지했다. 이는 오히려 좋은 압박이다. 불리한 상황에서도 승리를 목표 삼아 동기부여를 높이고 있다. 일본이 최고의 성과를 낼 수 있도록 정신적, 전술적, 피지컬 준비를 갖추는 것이다. 주목받는 경기가 펼쳐진다'고 보도했다.

사진=AFC 공식 계정 캡처

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중국은 이번 대회 조별리그 A조에서 베트남(3대0)-방글라데시(2대0)-태국(1대0)을 잡고 토너먼트에 올랐다. 8강전에선 우즈베키스탄을 2대1로 눌렀다.

이에 맞서는 일본은 조별리그에서 인도(6대0)-대만(2대0)-호주(5대2)를 잡고 C조 1위를 기록했다. 8강전에선 베트남을 4대0으로 꺾었다. 이지리 아키라 일본 감독은 "우리의 목표는 언제나 결승전이다. 한 경기씩 승리해 여기까지 왔다. 이번 대회를 통해 선수들이 꾸준히 성장하고 있다. 중국전에서도 그 성장을 이어가고 싶다"고 말했다.

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한편, 이번 대회는 9월 폴란드에서 열리는 2026년 국제축구연맹(FIFA) U-20 여자 월드컵 아시아 예선을 겸한다. 4강에 오른 대한민국, 중국, 일본, 북한이 월드컵 티켓을 거머쥐었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com