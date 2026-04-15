'이럴 수가' 이강인은 충격 탈락! 토트넘 '韓·日 듀오' 중심으로 새판 짠다…"제2의 손흥민이라 불리는 한국인 영입"

오현규. 사진=토트넘 홋스퍼 뉴스

구보 다케후사. 사진=365스코어

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼가 손흥민의 빈자리를 메우기 위해 아시아 선수들 찾기에 혈안이다. 오현규와 구보 다케후사가 그 주인공이며, 이강인 영입은 포기한 것으로 보인다.

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영국 스퍼스웹은 14일(한국시각) '토트넘 홋스퍼가 제2의 손흥민으로 불리는 1200만파운드(약 239억원)의 대한민국 공격수를 노리고 있다'고 전했다. 이는 오현규를 두고 하는 말이다. 오현규는 지난 1월 튀르키예 쉬페르리그 베식타시로 이적한 후 리그를 뒤흔들고 있다. 출전하는 족족 득점을 기록하면서 여러 유럽팀이 관심을 보이는 상태다.

사진=베식타시

토트넘의 공격진은 올여름 대대적인 개편이 필요하다. 로베르토 데 제르비가 토트넘 감독으로 부임한 뒤에 문제가 드러났다. 토트넘 공격진은 좀처럼 기회를 만들어내지 못했다. 골 결정력의 부재도 문제다.

데 제르비가 어떻게든 토트넘을 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 잔류시키는 데 성공한다면, 거대한 리빌딩을 추진할 가능성이 있다.

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매체는 '토트넘은 이번 시즌 득점력을 과시하고 있는 오현규를 영입 대상으로 삼았다고 전해진다'며 '베식타시에서의 활약은 EPL 구단들의 관심을 끌었다'고 전했다.

사진=파브리지오 로마노 SNS

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토트넘은 공격진에서 창의성이 부족하다는 지적도 나온다. 오현규만 영입한다고 끝이 아니라 경기 흐름을 만들 수 있는 플레이메이커가 필요하다. 이를 위해 토트넘은 일본의 공격수 구보의 영입도 고려 중이라고 한다. 구보는 윙어뿐 아니라 공격형 미드필더로도 뛸 수 있는 자원이다.

영국 풋볼토크는 같은날 '토트넘이 구보 영입에 영입에 강한 관심을 보이고 있다'고 전했다. 토트넘이 공격진에 더 많은 창의성과 역동성을 더하기 위해 새로운 옵션을 찾고 있으며, 구보가 그 해결책이 될 수 있다고 보고 있다.

로이터연합뉴스

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매체는 '토트넘은 최근 공격 전개에서 다소 답답한 모습을 보였고, 이를 개선하기 위해 측면에서 활약할 수 있는 공격수를 원하고 있다'며 '이런 점에서 양쪽 윙과 공격형 미드필더 역할까지 수행할 수 있는 구보의 다재다능함이 매력적으로 평가된다'고 설명했다.

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구보는 이미 지난 여름에도 토트넘의 관심을 받은 바 있으며, EPL 이적 가능성이 꾸준히 제기돼 왔다. 토트넘이 다가오는 이적시장에서 한일 공격 듀오를 만들어 내는데 성공할지 기대를 모은다. 손흥민 한 명의 빈자리를 이 두 선수로 메울 수 있을지가 관건이다. 토트넘이 오현규와 구보의 영입에 성공한다면 공격진에 큰 변화가 나타날 수 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com