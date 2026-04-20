'4경기 4골 폭발' 호날두 몸 상태 최고! '1000호골 대업' 코앞이다…햄스트링 부상→월드컵 무산 우려 극복

크리스티아누 호날두.EPA연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]크리스티아누 호날두의 역사는 계속되고 있다. 부상 복귀 후 득점 행진을 이어가면서 1000골 달성에 한 발 더 다가섰다. 호날두는 햄스트링 부상에서 복귀한 이후 4경기에서 4골을 터뜨리며 건재함을 과시하고 있다. 2026 FIFA 북중미 월드컵에 출전하기 위한 최고의 몸 상태를 만들 수 없을 것이란 우려마저 나왔지만, 어불성설이었다. 그는 다시 한번 포르투갈 대표팀 주장으로서 팀을 이끌 준비를 마친 모습이다.

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글로벌 매체 비인 스포츠는 20일(한국시각) '전설적인 공격수 호날두가 또 한 번 자신의 역사를 써 내려가고 있다'며 '최근 득점으로 그는 통산 969골에 도달하며, 상징적인 1000골이라는 대기록에 한 걸음 더 가까워졌다'고 보도했다.

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사우디아라비아 프로리그 알나스르의 호날두는 지난 19일 열린 AFC 챔피언스리그2 8강전에서 알와슬을 상대로 선제골을 넣었다. 알나스르는 알와슬을 4-0으로 대파하는 저력을 보였다. 그 시작은 호날두였다. 호날두는 전반 11분 침착하게 페널티킥을 성공시키며 시즌 26호골에 성공했다.

이 골로 호날두는 통산 1000골이라는 역사적인 기록 달성에 더욱 가까워졌다. 41세의 적지 않은 나이에도 꾸준히 몸 관리에 집중하면서 경기에 나서는 호날두에게 많은 선수와 팬들이 존경을 보내고 있다. 알나스르는 해당 경기에서 주앙 펠릭스의 도움을 받은 이니고 마르티네스와 압둘렐라 알 암리의 득점으로 손쉽게 흐름을 가져왔다. 사디오 마네가 쐐기골을 넣으며 완벽한 승리를 거머쥐었다. 알나스르는 AFC 챔피언스리그2 준결승에 진출했다.

EPA연합뉴스

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호날두의 알나스르는 오는 23일 알알리와 준결승에서 맞붙는다. 이 경기에서도 호날두의 득점이 나올지 관심이 쏠리고 있다.

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매체는 '나이를 고려하더라도, 호날두는 여전히 결정적인 순간에 영향력을 발휘하는 선수다'며 '중요한 순간마다 결과를 만들어내는 능력과 팀을 이끄는 리더십은 그를 여전히 세계 축구에서 가장 영향력 있는 인물 중 하나로 만든다'고 평가했다.

이어 '1000골을 향한 여정은 점점 가까워지고 있으며, 모든 흐름은 호날두가 다시 한번 역사를 만들어낼 것임을 가리키고 있다'고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com