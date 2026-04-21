[공식발표]'종편' JTBC-'지상파' KBS, 북중미월드컵 공동중계…"MBC→SBS에도 최종 제안"

4대 0 이라니.... (밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 한국축구국가대표팀이 손흥민과 이강인이 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 4-0으로 패하고 아쉬워하고 있다. 2026.3.29 jjaeck9@yna.co.kr(끝)

경기 시작 기다리는 홍명보 감독 (빈[오스트리아]=연합뉴스) 최재구 기자 = 31일(현지시간) 오스트리아 빈 에른스트 하펠 스타디움에서 열린 한국 축구 국가대표팀과 오스트리아의 평가전에서 홍명보 감독이 벤치에서 경기 시작을 기다리고 있다. 2026.4.1 jjaeck9@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]2026년 북중미월드컵 경기를 지상파 방송(KBS)과 종합편성채널(JTBC)에서 모두 볼 수 있게 됐다. JTBC와 KBS가 2026년 북중미월드컵 공동 중계에 합의했다.

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JTBC는 20일 '지상파 방송들과 북중미월드컵 중계권 재판매 협상을 한 결과 지상파 방송사 3사 중 KBS와 공동중계에 합의했다'고 밝혔다. KBS와 JTBC는 140억원에 협상을 타결한 것으로 알려졌다. 다만, SBS와 MBC는 KBS와 동일한 조건을 두고 협상 여부를 고심 중인 것으로 전해졌다.

이번 협상 타결에 대해 KBS 측은 "상당한 적자가 예상된다. 그러나 공영방송의 책무를 다하기 위해 JTBC가 제안한 북중미월드컵 최종 제안 금액을 수용했다. 수신료의 가치를 실현하기 위해 지속적으로 최선의 노력을 다한 결과 극적인 합의를 이끌어냈다"고 했다. KBS는 개막을 한 달 여 앞둔 월드컵 준비를 위해 JTBC와 세부적인 기술 협상을 이어간다. 아나운서 출신 방송인 전현무, 이영표 해설위원 등으로 구성된 중계진을 꾸릴 예정이라고 전했다.

앞서 JTBC는 2026∼2032년 동하계 올림픽과 2025∼2030년 월드컵 단독 중계권을 확보했다. 이후 지상파 3사에 재판매를 시도했다. 그러나 협상이 결렬되면서 지난 2월 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽을 독점 중계했다. 이를 두고 시민사회 등에서 국민의 보편적 시청권이 훼손됐다는 비판이 나왔다. JTBC는 북중미월드컵 중계권 재판매를 위해 지상파 3사와 재협상을 진행해 왔다.

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JTBC 관계자는 "6월 열리는 월드컵 대회는 종합편성채널(JTBC)과 지상파(KBS) 모두에서 시청할 수 있게 됐다. JTBC는 지난 2월 동계올림픽을 단독 중계한 바 있다. 당시에도 법이 정한 보편적 시청권은 보장했지만, 지상파만 받아보는 '직접 수신 가구'에 대한 배려도 필요하다는 지적이 나왔다. 이에 따라 JTBC는 지상파 방송들과 지속적인 협상을 벌여왔다"며 "다른 지상파 방송사들에도 KBS와 합의한 같은 조건으로 최종 제안을 했다. MBC, SBS와의 협상도 추가적으로 이어나갈 것"이라고 전했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com