[현장라인업]'3경기 연속골' 미친 폼 말컹, 안양전 선발 출격…이동경 벤치 출발

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[안양=스포츠조선 윤진만 기자]3경기 연속골을 폭발한 '괴물 공격수' 말컹(울산 HD)이 FC안양 골문을 정조준한다.

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울산은 22일 오후 7시30분 안양종합운동장에서 안양을 상대로 '하나은행 K리그1 2026' 9라운드 원정경기를 치른다.

김현석 울산 감독은 8라운드 광주FC전(5대1 승) 대비 한 자리 교체했다. 이재익 자리에 서명관이 투입됐다. 4-5-1 포메이션에서 말컹이 최전방에 포진하고, 장시영 이희균 이규성 보야니치, 강상우가 미드필드진에 늘어선다. 심상민 정승현 서명관 조현택이 포백을 만들고, 조현우가 골문을 지킨다. 최근 3경기에서 4골 1도움을 기록 중인 말컹은 4경기 연속골을 노린다. 허율 이동경 이진현 백인우 이민혁 이재익 박우진 최석현 류성민이 벤치에서 교체 투입을 기다린다.

홈팀 안양은 8라운드 포항 스틸러스전(1대0 승)과 비교해 선발 세 자리를 바꿨다. 문성우 이진용 김영찬이 벤치로 내려가고 아일톤, 토마스, 이창용이 투입됐다. 4-3-3 포메이션에서 김운 최건주 아일톤이 스리톱을 꾸리고, 마테우스 김정현 토마스가 스리미들을 구성한다. 이태희 이창용 권경원 김동진이 포백으로 늘어서고, 김정훈이 골키퍼 장갑을 낀다. 엘쿠라노, 박정훈 문성우 채현우 라파엘, 이진용 강지훈 김영찬 김다솔이 벤치 대기한다.

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양팀 모두 2연승을 노린다. 안양은 지난 19일 포항 스틸러스와의 8라운드에서 최건주의 결승골로 1대0 승리하며 5경기 연속 무승 늪에서 탈출했다.

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울산은 같은 날 광주FC를 홈에서 5대1로 대파하며 7라운드 FC서울전(1대4 패) 패배를 씻어냈다. 5승1무2패 승점 16으로 2위에 위치했다. 이날 승리시 선두 FC서울(승점 22)과의 승점차를 다시 3점으로 좁힐 수 있다. 안양은 2승4무2패 승점 10으로 6위에 랭크했다.

김 감독과 유병훈 안양 감독은 2년만에 지략대결을 펼친다. 2024시즌 당시 충남아산을 지휘했던 김 감독과 유병훈 당시 안양 감독은 K리그2에서 총 3번 격돌해 1승1무1패로 우열을 가르지 못했다.

안양=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com