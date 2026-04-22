'유강현-정재희-주앙 빅토르' 변함없는 대전의 스리톱-포백 전환+박창준-남태희 투톱 가동 제주[현장 라인업]

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[대전=스포츠조선 박찬준 기자]이명재(대전)와 임창우(제주)가 복귀전을 치른다.

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대전하나시티즌과 제주SK가 22일 대전월드컵경기장에서 '하나은행 K리그1 2026' 9라운드를 치른다. 대전과 제주는 공동 8위에 자리해 있다. 두 팀은 승점 9(2승3무3패), 다득점 7골, 골득실 -1까지 똑같다.

위기였던 대전은 지난 라운드 반등에 성공했다. 3연패, 3경기 무득점이었던 대전은 무패를 달리던 서울을 상대로 귀중한 승리에 성공했다. 유강현이 결승골을 넣었다. 황선홍 감독은 지독한 아홉수를 넘어 200승 고지를 밟았다.

제주는 최근 세르지우 체제가 자리 잡는 모습이다. 지난 김천전에서 비기며 4경기 무패, 2승2무를 기록 중이다.

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대전은 4-3-3 카드를 꺼냈다. 지난 경기와 비교해 2자리를 바꿨다. 유강현-주앙 빅토르-정재희가 스리톱을 이루고, 마사-이현식-김봉수가 중원을 꾸렸다. 포백은 김문환-김민덕-조성권-이명재가 구성한다. 이창근이 골키퍼 장갑을 낀다.

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서진수가 부상에서, 디오고가 징계에서 돌아왔다. 루빅손, 이순민, 안톤, 강윤성 등이 벤치에 앉는다. 주민규는 경미한 부상으로 엔트리에서 제외됐다.

제주는 스리백 대신 포백으로 전환했다. 4-4-2 포메이션을 내세웠다. 박창준과 남태희가 투톱으로 나서고 좌우에 네게바와 권창훈이 선다. 중앙에서 오재혁, 장민규가 자리한다. 포백은 김륜성-세레스틴-김재우-임창우가 구성한다. 골문은 김동준이 지킨다. 임창우는 시즌 첫 출전이다.

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기티스, 이탈로, 김준하 최병욱 유인수 등이 조커로 대기한다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com