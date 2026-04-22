울산 "말컹 선발+피곤한 건 안양", 안양 "전반 초반 30분이 승부처"…치열한 맞불 싸움 예고[현장인터뷰]

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[안양=스포츠조선 윤진만 기자]피로도가 극심한 주중 경기지만, FC안양과 울산 HD는 나란히 최상의 스쿼드를 빼들었다. 연승을 목표로 경기 초반부터 승부수를 띄우겠다는 야망을 드러냈다.

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유병훈 안양 감독은 22일 안양종합운동장에서 열리는 울산과의 '하나은행 K리그1 2026' 9라운드 사전 인터뷰에서 "승부처는 경기 초반이다. 지금까지 주중 경기엔 단 한 번도 베스트 멤버를 내지 않았는데, 오늘은 승리에 대한 의지가 확실하기 때문에 베스트 멤버를 냈다. 울산이 10실점 중 6실점을 전반 30분 전에 허용했다. 선수의 부상 위험도나 체력 문제가 발생할 순 있겠으나, 초반부터 그 부분을 공략하기 위해 가용할 수 있는 선수 중 최고로 몸이 좋은 선수를 투입했다"라고 밝혔다. "어렵게 반등한 만큼 말이 아닌 몸으로 연승 의지를 표현하자고 선수들에게 이야기했다"라고 강조했다.

홈팀 안양은 8라운드 포항 스틸러스전(1대0 승)과 비교해 선발 세 자리를 바꿨다. 문성우 이진용 김영찬이 벤치로 내려가고 아일톤, 토마스, 이창용이 투입됐다. 4-3-3 포메이션에서 김운 최건주 아일톤이 스리톱을 꾸리고, 마테우스 김정현 토마스가 스리미들을 구성한다. 이태희 이창용 권경원 김동진이 포백으로 늘어서고, 김정훈이 골키퍼 장갑을 낀다. 엘쿠라노, 박정훈 문성우 채현우 라파엘, 이진용 강지훈 김영찬 김다솔이 벤치 대기한다.

김현석 울산 감독은 이동경 최석현 등을 벤치로 내리는 등 일부 포지션에 로테이션을 가동했다. 하지만 지난 라운드 광주전(5대1 승)과 비교하면 한 자리만 바꿨다. 센터백 자리에 이재익 대신 서명관을 투입했다. 광주전 대승 멤버를 고스란히 투입해 연승을 노리겠다는 의지다. -5-1 포메이션에서 말컹이 최전방에 포진하고, 장시영 이희균 이규성 보야니치, 강상우가 미드필드진에 늘어선다. 심상민 정승현 서명관 조현택이 포백을 만들고, 조현우가 골문을 지킨다. 최근 3경기에서 4골 1도움을 기록 중인 말컹은 4경기 연속골을 노린다. 허율 이동경 이진현 백인우 이민혁 이재익 박우진 최석현 류성민이 벤치에서 교체 투입을 기다린다.

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김 감독은 "안양이 포항 원정에서 '101분 혈투'를 하고 올라와 피로감이 더 많을 것"이라며 체력적 우위를 점하기 위해 노력할 것이라고 말했다. 그러면서 전반과 후반 확 달라진 컨셉을 볼 수 있을 것이라고 귀띔했다.

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3경기 연속골을 터뜨리며 화려하게 부활한 말컹에 대해선 "난 마술사가 아니다. 말컹과 논쟁도 하고, 엉덩이도 두드려주긴 했지만, 선수의 온전한 노력 덕에 지금처럼 하고 있는 것이다. 훈련에 참가하지 못할 때 느낀 게 많다고 하길래 '넌 잘할 수 있는 선수다. 이것만 충족하면 경기 안 내보낼 이유가 없다'라고 말해줬다"라고 했다. "고맙다고 커피 한 잔 산다고 했는데, 아직 사진 않았다"라고 웃으며 조크했다.

서명관의 투입 배경에 대해선 "선수 본인이 몸상태가 100%라고 한다. 난 선수를 믿는다"라고 했다.

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안양은 권경원-이창용 조합으로 말컹 중심의 울산 공격진을 상대한다. 유 감독은 최근 선발로 투입한 김영찬 대신 주장 이창용을 투입한 것에 대해 "울산전과 같은 큰 경기에선 리더십이 필요하다고 판단했다. 김영찬에겐 미팅 때 설명을 해줬다"라고 말했다.

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안양에서 말컹 역할을 해줘야 하는 건 엘쿠라노다. 하지만 시즌 초 적응에 어려움을 겪는 엘쿠라노는 지난 포항전에서 엔트리 제외되었다가 이날 교체명단에 다시 들어왔다. 유 감독은 "엘쿠라노의 신장이 1m93인 점을 보고 영입했는데, 선수가 못했다기보단 지금까진 내가 정확하게 이 선수를 활용하지 못했다고 생각한다. 그 부분에 대해선 선수와 미팅을 통해 내가 원하는 공격수의 역할을 다시 한 번 주지시켰다. 오늘 경기에선 (교체로)투입할 생각을 하고 있다"라고 말했다.

안양=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com