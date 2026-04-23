Advertisement

"바보야! 문제는 정신력이야" 눈물겨운 토트넘, 선수단 심리치료사 급구…데 제르비 특별 진단, '강등' 탈출 안간힘

로이터 연합뉴스
로이터 연합뉴스
로이터 연합뉴스
로이터 연합뉴스
로이터 연합뉴스
로이터 연합뉴스

[스포츠조선 김성원 기자]토트넘이 강등 탈출을 위해 안간힘을 쓰고 있다.

영국의 '더선'은 22일(이하 한국시각) '토트넘은 자신감을 잃은 선수들을 위해 심리 상담을 담당할 새로운 심리학자를 모집하는 공고를 냈다'고 보도했다. 새롭게 지휘봉을 잡은 로제르토 데 제르비 감독은 강등 위기의 선수단에서 가장 중요하게 다뤄야 할 부분은 '정신력'이라고 거듭 강조한 바 있다.

데 제르비 감독은 12일 선덜랜드전에서 토트넘 데뷔전을 치렀지만 0대1로 패했다. 당시 그는 선수들이 심리적인 부담감 때문에 감독보다는 '아버지'나 '형제' 같은 존재가 더 필요하다고 말하기도 했다.

토트넘은 19일 브라이턴과의 33라운드에선 경기 종료 직전 통한의 동점골을 허용하며 2대2로 비겼다. 현재 상황이 암울한다. 토트넘은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 15경기 연속 무승의 늪(6무9패)에 빠졌다. 올해 치른 EPL에서 단 1승도 올리지 못했다.

현재 순위는 강등권인 18위, 승점은 31점이다. 잔류 마지노선인 17위 웨스트햄(승점 33)과의 승점 차는 2점이다. 토트넘은 1977~1978시즌 이후 1부에서 강등된 적이 없다.

"바보야! 문제는 정신력이야" 눈물겨운 토트넘, 선수단 심리치료사 급구…데 제르비 특별 진단, '강등' 탈출 안간힘
로이터 연합뉴스
로이터 연합뉴스

토트넘은 채용 공고에서 '구단은 팀을 위한 세계 최고 수준의 경기 환경을 조성하는 데 전념하고 있다. 이러한 목표 달성을 위해 팀에 합류할 뛰어난 심리학자를 찾고 있다. 이 직책은 팀 환경에 깊이 관여하는 매우 중요한 역할'이라며 '심리학자는 팀의 일원으로서 선수들에게 심리 지원을 제공하는 일을 주도하게 될 것이다. 또 팀 전체에 심리학적 관점을 반영한 경기력 문화를 지속적으로 발전시키는 것을 포함한다'고 밝혔다.

이제 남은 경기는 5경기다. 데 제르비 감독은 브라이턴전 후 "우리는 지금 겪고 있는 이 순간을 극복하고 더 강해져야 한다. 앞으로 나아가 다음 경기를 준비해야 한다"며 "아직 끝나지 않았다. 남은 5경기에서 승점 15점을 따낼 수 있고, 우리 팀은 5연승을 할 능력이 있다. 선수들은 나를 믿고 따라와야 한다"고 강조했다.

하지만 외부의 예상은 비관적이다. 웨스트햄의 레전드 딘 애쉬튼은 "토트넘이 적은 경기 수와 압박 속에서 많은 승점을 모으는 것은 정말 어려운 일이다. 토트넘이 강등될 것 같다. 강등을 극복할 만한 정신력이나 의지가 보이지 않는다"고 밝혔다.

리버풀의 전설 제이미 캐러거도 토트넘의 강등에 한 표를 던졌다. 그는 "웨스트햄이 남은 5경기 중 브렌트포드와 리즈전에 승리해 토트넘을 제치고 잔류할 것으로 예상한다"고 했다.


김성원 기자 newsme@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement