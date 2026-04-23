[공식발표]"SON 왜 공미에다 쓰는 거야?" 민심 대폭발, 도스 산토스 감독, 정신 못 차렸다...또 손흥민 '중미 기용', 콜로라도전 3연패 탈출 도전

사진=마르카

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민이 또 중앙 미드필더 출격한다.

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LA FC는 23일(한국시각) 미국 LA의 BMO 스타디움에서 콜로라도 래피즈와 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 9라운드 경기를 치른다.

LA FC에는 중요한 일전이다. 직전 리그 2경기에서 시즌 첫 연패를 기록하며 흔들린 LA FC는 선두에 자리했던 순위가 어느새 3위까지 밀려났다. 1, 2위에 자리한 밴쿠버 화이트캡스, 새너제이 어스퀘이크와의 격차는 5점, 시즌 초반 거리가 더 벌어지기 전에 분위기를 수습하는 것이 중요한 시점이다.

로이터연합뉴스

특히 지난 새너제이전은 올 시즌 LA FC의 경기 중 최악의 모습이 드러났다. 1대4로 패하며 완전히 무너졌다. 손흥민도 마찬가지였다. 올 시즌 리그에서 최악의 경기나 다름 없었다. 손흥민은 풀타임을 소화했음에도 슈팅 5회 중 단 하나도 골망을 흔들지 못했다. 키패스 1회가 유일한 위안, 경합 성공률 40%, 드리블 돌파 성공 1회 등 스탯이 기대 이하였다. 손흥민도 답답한 나머지, 짜증을 내는 모습이 여러 차례 중계 화면에 잡히기도 했다.

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비판의 목소리가 속출했다. MLS 전문 팟캐스트 'MLS 무브스'는 LA FC의 부진한 경기력을 꼬집었다. MLS무브스는 '2026년 들어 LA FC 최악의 경기였다. 역습과 트랜지션 상황에서 새너제이가 LA FC를 완전히 압도했다. LA FC는 전반 내내 매우 둔한 모습이었다. 전체적으로 매우 느리고 답답한 상황이 이어졌다'며 '교체가 이뤄자는 과정애서 손흥민은 공격수에서 미드필더 10번 자리로 내려갔다. 이런 선택은 이해하기 어렵다. 손흥민은 스트라이커로 남아서 뛰었어야 하고, 더 나은 패스를 받아야 한다'고 지적했다.

사진=LA FC SNS 캡처

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반전이 절실한 상황, 마크 도스 산토스 감독은 콜로라도를 상대로 다시 한번 손흥민이 중앙 미드필더에 자리한 라인업을 꺼내들었다. 4-3-3 전술을 활용한다. 역시나 손흥민이 공격에 앞장선다. LA FC는 드니 부앙가와 타일러 보이드, 제이콥 샤펠버그가 공격을 이끈다. 중원엔 마크 델가도, 손흥민, 마티유 초이니에르가 위치한다. 수비는 에디 세구라, 애런 롱, 라이언 포르테우스, 세르지 팔렌시아가 담당한다. 골문은 위고 요리스가 지킨다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com