"초보 감독이 손흥민 망친다!" SON 또 아쉬움 폭발, 기회조차 없었다...'슈팅 0회' LA FC, 콜로라도전 전반 0-0 동점 (전반 종료)

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사진=LA FC SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]전반 내내 손흥민이 활약할 기회조차 만들지 못했다.

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LA FC는 23일(한국시각) 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열린 콜로라도 래피즈와 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 9라운드 경기에서 전반을 0-0으로 마쳤다.

LA FC에는 중요한 일전이다. 직전 리그 2경기에서 시즌 첫 연패를 기록하며 흔들린 LA FC는 선두에 자리했던 순위가 어느새 3위까지 밀려났다. 1, 2위에 자리한 밴쿠버 화이트캡스, 새너제이 어스퀘이크와의 격차는 5점, 시즌 초반 거리가 더 벌어지기 전에 분위기를 수습하는 것이 중요한 시점이다.

특히 지난 새너제이전은 올 시즌 LA FC의 경기 중 최악의 모습이 드러났다. 1대4로 패하며 완전히 무너졌다. 손흥민도 마찬가지였다. 올 시즌 리그에서 최악의 경기나 다름 없었다. 손흥민은 풀타임을 소화했음에도 슈팅 5회 중 단 하나도 골망을 흔들지 못했다. 키패스 1회가 유일한 위안, 경합 성공률 40%, 드리블 돌파 성공 1회 등 스탯이 기대 이하였다. 손흥민도 답답한 나머지, 짜증을 내는 모습이 여러 차례 중계 화면에 잡히기도 했다.

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반전이 절실한 상황, 마크 도스 산토스 감독은 콜로라도를 상대로 다시 한번 손흥민이 중앙 미드필더에 자리한 라인업을 꺼내들었다. 4-3-3 전술을 활용했다. LA FC는 드니 부앙가와 타일러 보이드, 제이콥 샤펠버그가 공격을 이끌었다. 중원엔 마크 델가도, 손흥민, 마티유 초이니에르가 위치했다. 수비는 에디 세구라, 애런 롱, 라이언 포르테우스, 세르지 팔렌시아가 담당했다. 골문은 위고 요리스가 지켰다.

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전반 초반부터 경기의 주도권은 LA FC가 아닌 콜로라도에 있었다. LA FC는 위협적인 공격보다는 역습 위주의 전개를 자주 펼쳤다. 반면 콜로라도는 큰 무리 없이 LA FC 박스 근처까지 진입해 수비를 흔들었다. 전반 16분 콜로라도는 박스 우측에서 위협적인 크로스를 올렸으나, 문전으로 향하는 공을 요리스가 차단하며 위기를 넘겼다.

LA FC의 공격은 좀처럼 쉽게 풀리지 않았다. 전반 17분 손흥민이 상대 박스 정면에서 공을 잡자마자, 상대 선수 2명이 견제에 돌입했다. 손흥민은 슈팅 기회조차 잡기 어려웠다. 전반 19분에는 빠른 전환 패스로 기회를 잡은 샤펠버그가 부앙가, 손흥민이 자리한 박스 중앙으로 크로스를 시도했으나 윗그물을 때렸다.

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절호의 기회를 놓쳤다. 전반 23분 역습 상황에서 공을 잡은 부앙가, 이를 확인한 손흥민은 곧바로 수비 사이를 파고들어 스프린트를 시도했다. 하지만 부앙가의 패스가 부정확했다. 손흥민은 아쉬움에 고개를 떨궜다. 요리스가 실점 위기에서 팀을 구했다. 전반 26분 단테 실리의 돌파 이후 슈팅이 골문으로 향했으나, 요리스가 몸을 날려 선방했다.

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LA FC는 이후에도 반복해서 기회를 만들고자 했지만, 성과는 없었다. 전반 내내 단 한 번의 슈팅도 시도하지 못하는 공격 부진만 이어졌다. 전반은 두 팀 모두 득점 없이 0-0으로 마무리됐다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com