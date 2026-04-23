[오피셜]'기량 하락 논란' 손흥민 나비효과, 최대 피해자 나왔다..."SON 못 막아서 졌다" 멕시코 명문 팀, 감독 경질 확정

사진=에스타디오 데포르티보 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]올 시즌 손흥민 활약의 최대 피해자가 나왔다.

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크루스 아술은 23일(한국시각) 구단 공식 채널을 통해 '크루스 아술의 감독이 교체된다'고 발표했다.

크루스 아술은 '니콜르사 라르카몬 감독과 계약을 해지하기로 결정했다. 이번 결정은 매우 고심 끝에 내려진 것이다. 라르카몬 감독과 그의 코치진은 긍정적인 경기력을 보여주기도 했다. 하지만 최근 결과에서 부정적인 흐름이 나왔고, 이는 구단 팬들의 불만을 반영한 결과다. 시즌 막바지에 이러한 결정을 내리는 것이 논란의 여지가 있을 수 있음을 인지하고 있지만, 철저하고 객관적인 분석을 거쳐 플레이오프를 앞두고 이러한 추세를 반전시키고 구단의 스포츠적 목표를 지켜나갈 수 있는 기회라고 판단했다'고 밝혔다.

로이터연합뉴스

멕시코 대표 명문 중 하나인 크루스 아술은 최근 고전을 면치 못하고 있다. 올 시즌 리그 4위까지 추락한 크루스 아술은 최근 9경기에서 승리가 없다. 무려 2무7패의 극심한 부진이다. 라르카몬 감독은 부진의 책임을 면치 못하고 팀을 떠나게 됐다. 라르카몬 감독은 크루스 아술에서 47경기를 지휘하며 24승 16무 7패의 기록을 남겼다. 크루스 아술은 당분간 호엘 우이키기 임시 감독으로 팀을 이끈다.

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LA FC와의 경기에서 패배도 뼈아팠다. 크루스 아술은 2026년 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 8강에서 LA FC를 마주했고, 손흥민에 일격을 맞으며 탈락했다. 1차전 당시 손흥민은 최전방 공격수로 출전, 시즌 첫 필드골을 신고했다. 전반 30분 슈아니에르가 오른쪽을 파고들며, 올린 낮고 빠른 크로스를 박스 안으로 쇄도하며 밀어넣었다. 앞서 손흥민은 올랜도 시티와의 경기에서 4도움을 기록하며 예열을 마친 상태였다. 당시 부앙가의 해트트랙을 도우며 맹활약했던 손흥민은 올 시즌 답답했던 득점 부진을 해결하는 득점까지 연이어 터트리며 쾌조의 커디션을 자랑했다.

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라르카몬 감독은 경기 후 손흥민을 비롯한 득점력이 뛰어난 선수들을 제대로 막지 못한 것에 아쉬움을 숨기지 못했다. 그는 "우리는 수비 전환 과정에서 부진했다. 결정력이 뛰어난 선수들을 제대로 막지 못했다. 훨씬 더 효율적인 수비 구조를 갖춰야 한다는 것을 알고 있다. 상대가 우리를 잘 공략하는데도 불구하고 수비적으로 허점도 노출했다"고 했다.

손흥민은 2차전에서도 라르카몬 감독과 크루스 아술을 괴롭혔다. 수비에서 헌신하며 팀에 보탬이 됐다. 마크 도스 산토스 감독도 경기 후 손흥민의 무득점에도 제대로 칭찬을 남겼다. 도스 산토스는 "손흥민은 중요한 선수고, 겸손한 선수다. 오늘 목숨을 걸고 수비했다. 팀을 위해서 정말 열심히 뛰었다"고 했다.

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결국 LA FC와의 패배 이후 컵대회 탈락, 리그에서도 반등을 이끌지 못한 라르카몬 감독은 크루스 아술을 떠나게 됐다. 이번 시즌 손흥민 활약의 가장 큰 어려움을 겪은 인물임은 확실하다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com