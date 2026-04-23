대체 무슨 생각이야? 손흥민 또 충격의 '공미 기용', 슈팅 0회 대굴욕→이례적 교체 불만 폭발...'3경기 연속 무승' LAFC, 콜로라도전 0-0 무승부

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 부진, 마크 도스 산토스 감독의 선택은 다시 실패로 돌아갔다. LAFC는 부진을 끊어내지 못했다.

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LAFC는 23일(한국시각) 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열린 콜로라도 래피즈와 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 9라운드 경기에서 0대0으로 비겼다.

LAFC에는 중요한 일전이이었다. 직전 리그 2경기에서 시즌 첫 연패를 기록하며 흔들린 LAFC는 선두에 자리했던 순위가 어느새 3위까지 밀려났다. 1, 2위에 자리한 밴쿠버 화이트캡스, 새너제이 어스퀘이크와의 격차는 5점, 시즌 초반 거리가 더 벌어지기 전에 분위기를 수습하는 것이 중요했다.

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반전이 절실한 상황, 마크 도스 산토스 감독은 콜로라도를 상대로 다시 한번 손흥민이 중앙 미드필더에 자리한 라인업을 꺼내들었다. 4-3-3 전술을 활용했다. LA FC는 드니 부앙가와 타일러 보이드, 제이콥 샤펠버그가 공격을 이끌었다. 중원엔 마크 델가도, 손흥민, 마티유 초이니에르가 위치했다. 수비는 에디 세구라, 애런 롱, 라이언 포르테우스, 세르지 팔렌시아가 담당했다. 골문은 위고 요리스가 지켰다.

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당황스러운 선택이었다. 손흥민 기용 방식에 대한 도스 산토스 감독을 향한 비판을 여러 차례 등장한 바 있다. 도스 산토스 감독은 특별한 전술 대응 대신 포지션 변화로 방법을 찾고자 했지만, 전혀 성공적이지 못했다. 도스 산토스 감독은 손흥민을 최전방이 아닌 한 칸 내려서 기용하는 방식으로 해답을 찾고자 했으나, 이는 답이 아니었다. 팬들은 이에 대해 지속적으로 불만을 제기하고 있는 상황이었다.

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이날 손흥민은 어중간한 위치에서 고전했다. 완전히 공격형 미드필더도 아니었다. 중앙 부근까지 내려오는 경우도 있었으나, 공격 시에는 최전방에서 상대 전개를 압박해 방해하고, 공격에 나서는 경우도 많았다. 다만 최전방, 혹은 손흥민이 활약할 수 있는 최적의 자리가 아니었다는 점도 분명했다. 슈팅 기회를 잡기 어려웠고, 위협적인 모습도 부족했다.

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전반 초반부터 경기의 주도권은 LAFC가 아닌 콜로라도에 있었다. LAFC는 위협적인 공격보다는 역습 위주의 전개를 자주 펼쳤다. 반면 콜로라도는 큰 무리 없이 LA FC 박스 근처까지 진입해 수비를 흔들었다. 전반 16분 콜로라도는 박스 우측에서 위협적인 크로스를 올렸으나, 문전으로 향하는 공을 요리스가 차단하며 위기를 넘겼다.

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LAFC의 공격은 좀처럼 쉽게 풀리지 않았다. 전반 17분 손흥민이 상대 박스 정면에서 공을 잡자마자, 상대 선수 2명이 견제에 돌입했다. 손흥민은 슈팅 기회조차 잡기 어려웠다. 전반 19분에는 빠른 전환 패스로 기회를 잡은 샤펠버그가 부앙가, 손흥민이 자리한 박스 중앙으로 크로스를 시도했으나 윗그물을 때렸다.

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절호의 기회를 놓쳤다. 전반 23분 역습 상황에서 공을 잡은 부앙가, 이를 확인한 손흥민은 곧바로 수비 사이를 파고들어 스프린트를 시도했다. 하지만 부앙가의 패스가 부정확했다. 손흥민은 아쉬움에 고개를 떨궜다. 요리스가 실점 위기에서 팀을 구했다. 전반 26분 단테 실리의 돌파 이후 슈팅이 골문으로 향했으나, 요리스가 몸을 날려 선방했다.

LAFC는 이후에도 반복해서 기회를 만들고자 했지만, 성과는 없었다. 전반 내내 단 한 번의 슈팅도 시도하지 못하는 공격 부진만 이어졌다. 전반은 두 팀 모두 득점 없이 0-0으로 마무리됐다.

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후반부터 LAFC가 본격적으로 기회를 노렸다. 후반 11분 초이니에르가 박스 정면에서 좋은 기회를 잡았다. 샤펠버그의 패스를 받은 초이니에르는 페널티박스 아크 우측에서 강력한 슈팅을 시도했으나 골대를 때렸다. 후반 20분에는 역습 상황에서 샤펠버그가 박스 안에서 패스를 받았다. 샤펠버그는 수비 견제에도 슈팅을 시도했고, 공은 골대를 조금 벗어났다.

좋은 기회를 놓쳤다. 후반 28분 박스 정면에서 슈팅 기회, 다비드 마르티네스와 위치가 겹치며 시도를 이어가지 못했다. 손흥민은 아쉬움에 머리를 감싸쥐었다. 후반 31분에는 수비 사이로 파고드는 손흥민을 향한 팔렌시아의 패스를 수비가 몸을 날려 차단했다.

손흥민은 후반 32분 교체됐다. 경기 내내 슈팅을 단 한 차례도 시도하지 못하고 벤치로 들어가며 손흥민은 불만 가득한 표정으로 악수를 했다. 몇 가지 말을 쏟아내며 벤치로 향했다. 부진한 경기력에 스스로도 만족하지 못하는 모습이었다.

결국 경기는 득점 없이 0대0으로 마무리됐다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com