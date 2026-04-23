속옷 차림으로 손흥민 맞이→"SON, 나도 떠날래"...토트넘과 인연은 여기까지, "이적 의사 내비쳤다"

사진=토트넘 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]미키 판더펜이 토트넘을 떠날 의지를 내비치고 있다.

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영국의 스퍼스웹은 22일(한국시각) '판더펜이 토트넘의 강등 여부와 관계없이 팀을 떠날 의사를 내비치고 있다'고 보도했다.

스퍼스웹은 '판더펜은 올 시즌을 끝으로 토트넘 생활을 마무리할 준비가 됐다는 신호를 보내고 있다. 맨체스터 유나이티드, 레알 마드리드, 리버풀이 토트넘의 센터백에게 관심을 보인 것으로 알려졌으며, 해당 선수는 이적 가능성을 시사하는 신호를 보내고 있다'고 전했다.

로이터연합뉴스

판더펜은 2023~2024시즌을 앞두고 볼프스부르크에서 토트넘으로 이적한 센터백이다. 당시 이적료는 4300만파운드(약 800억원)로, 독일 무대에서도 이미 기량에 대한 평가가 높았다. 토트넘 이적 후 손흥민에 대한 애정을 드러내며, 팬들의 사랑을 받기도 한 그는 곧바로 토트넘 핵심 선수로 도약했다. 지난 시즌까지 엔제 포스테코글루 감독 체제에서 주전으로 활약하며 뛰어난 수비력을 선보였다.

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판더펜은 부상 등의 여파로 결장하는 경기가 적지 않았지만, 언제나 수비 1옵션으로 활약했다. 빠른 발과 날카로운 태클 등 높은 라인으로 공격적인 축구를 구사하는 토트넘에서는 빼놓을 수 없는 선수였다. 2024~2025시즌에는 토트넘의 기념비적인 메이저 대회 우승에 지대한 공을 세웠다. 판더펜은 맨유와의 유로파리그 결승 당시 토트넘이 리드를 잡은 1-0 상황에서 골라인을 넘기 직전인 상대 슈팅을 아크로바틱한 클리어링으로 처리하며 우승의 일등공신으로 활약했다. 당시 판더펜의 활약 덕분에 손흥민은 우승 트로피를 들어올리고 토트넘을 떠날 수 있었다.

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손흥민에 대한 애정도 돋보였다. 손흥민이 토트넘에 몸 담은 시절에는 꾸준히 존경심을 내비쳤다. 지난해 12월 손흥민이 이적 이후 처음으로 토트넘 홋스퍼 스타디움에 방문했을 때도 마찬가지였다. 속옷 차림의 판더펜은 손흥민을 만나 이야기를 나누는 등 여전한 애정을 드러냈다.

다만 올 시즌 판더펜은 토트넘 내부에서 봤을 때 조금은 다른 모습이다. 손흥민이 토트넘을 떠난 후 문제의 중심으로 여러 차례 논란이 됐다. 리그에서 준수한 기량을 보여주고 있으나, 경기장에서 문제를 일으키는 횟수가 늘고 있다.

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주장단임에도 일부 경기에서는 완장을 차고 리더답지 못한 모습으로 비판을 받기도 했다. 팬들에게 인사하지 않고 경기장을 떠나며 토마스 프랭크 감독의 악수 제안을 무시하고 라커룸으로 향해 논란을 키우기도 했다. 이런 상황에서 토트넘을 떠날 의사까지 내비치며, 차기 시즌 토트넘은 판더펜의 빈자리까지 고민해야 할 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com