손흥민 최초 대참사→최초 대굴욕...민심 폭발 "감독 나가라", "EPL 득점왕을 미끼로 사용해?" 불만 폭주

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민을 데리고도 부진한 경기력이 이어지자 LA FC의 민심이 폭발하고 있다.

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LA FC는 23일(한국시각) 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열린 콜로라도 래피즈와 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 9라운드 경기에서 0대0으로 비겼다. 이날 무승부로 LA FC는 4경기 연속 승리를 거두지 못했다. 손흥민의 리그 마수걸이 득점 역시 다음 기회로 미뤄졌다.

이번 시즌 내내 손흥민의 득점력을 왜 활용하지 못하는가에 대한 논란이 지속되고 있다. 지난 시즌 손흥민은 LA FC로 이적한 후 미친 활약을 선보였다. 그러나 지난 시즌 13경기에서 12골 4도움을 몰아쳤던 모습을 이번 시즌에는 찾아보기가 힘들다.

AFP연합뉴스

마르크 도스 산토스 감독 밑에서 벌어진 문제다. 감독 체제 변화 이후 LA FC의 공격 전개는 굉장히 답답해졌다. 중원에서 스페튼 유스타키오에 의존하는 빌드업 방식도 문제지만 공격에서의 디테일을 찾아보기가 힘들다. 몇몇 선수들의 개인 능력에만 의존하는 방식으로 준비된 패턴 공격이 전혀 보이지 않는다. 시즌 초반 무패행진을 달렸는데도 불구하고, 도스 산토스 감독에 대한 여론이 좋지 않았던 이유다.

역시나 손흥민은 이날 경기에서 존재감을 거의 드러내지 못했다. 후반 31분 교체될 때까지 슈팅을 단 한 차례도 시도하지 못했으며, 공격 전개에도 깊이 관여하지 못했다. 통계 수치 역시 이를 뒷받침한다. 슈팅 0개, 터치 18회, 드리블 성공 0회, 패스 7회에 그치며 전체적으로 영향력이 미미했다. 축구 통계 매체 풋몹의 평점 또한 6.4로 낮은 수준에 머물렀다.

손흥민이 LA FC 유니폼을 입고 리그 경기에서 슈팅 0회를 기록한 건 처음 있는 일이다. 27경기 만에 나온 최악의 기록이다. 세계 최고의 피니셔를 가지고도 슈팅 찬스를 만들어주지 못하는 도스 산토스 감독의 전술적인 패착을 보여주는 증거다. 손흥민은 지난 레알 에스파냐와의 2026시즌 북중미축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 2차전에서도 슈팅 0회를 기록했다. 그날도 손흥민을 살려주려는 팀적인 준비가 전혀 보이지 않았다. 이번 시즌에만 벌써 2번째나 '손흥민 슈팅 0회' 경기가 나왔다. 도스 산토스 감독이 손흥민을 제대로 활용하고 있는지 의구심이 생길 수밖에 없다.

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지난 새너제이 어스퀘이크스전에서 손흥민이 있는데도 1대4로 대패하자 민심은 들끓기 시작했다. 팬들의 분노는 도스 산토스 감독을 향하고 있다. 한 팬은 "도스 산토스 감독의 전략은 최고의 팀에 어울리지 않다"고 구단 계정에 댓글을 남겼다. 많은 팬들이 공감한 댓글 중 하나였다. 또 다른 팬은 "왜 티모시 틸먼을 공격에 두고, 손흥민을 미드필더로 뛰게 하는 것인가?"라며 욕설과 함께 분노했다.

이번 경기에서도 답답한 경기력의 연속이자 분노의 수위는 높아졌다. "도스 산토스 감독은 떠나야 한다"부터 시작해 "도스 산토스 감독은 좋은 선수를 어떻게 활용하는지 모른다"는 비판을 쉽게 찾아볼 수 있다. 한 팬은 "도스 산토스 감독은 프리미어리그(EPL) 득점왕을 미끼로 사용하고 있다. 손흥민한테 패스를 줄 사람이 없는데 왜 손흥민을 중원에 기용하는가?"라며 손흥민 기용 방식에 불만을 품었다. 손흥민와 드니 부앙가를 활용해 공격력을 높이거나 아니면 확실히 팀적으로 좋은 경기력을 선보이지 않는다면 도스 산토스 감독을 향한 민심은 돌아오지 않을 것이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com