'아뿔사, 충격' 스페인 신성 야말, 햄스트링 찢어졌다..추가 정밀 검사 '3도 파열'이면 월드컵 출전 완전 무산

쓰러진 야말 AFP

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[스포츠조선 노주환 기자]스페인 국가대표 라민 야말이 햄스트링(허벅지 뒷근육)을 다쳤다. 소속팀 FC바르셀로와 스페인 국가대표팀에 초비상이 걸렸다. 그의 햄스트링 파열 정도에 따라 향후 결장 기간이 정해진다. 현지 매체들은 햄스트링이 찢어진 것 분명하며, 정확한 진단은 현지시각 23일 진행될 검진으로 확인될 것이라고 전했다.

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야말은 23일(한국시각) 셀타 비고전(1대0 승)에서 왼쪽 햄스트링을 다쳤다. 세계 최고의 영플레이어인 야말은 페널티킥으로 결승골을 터뜨리는 과정에서 햄스트링에 이상을 감지했다. 만 18세의 야말은 페널티킥을 성공시킨 직후 벤치에 잘못되었다는 신호를 보냈다. 그는 그라운드에 쓰러졌다. 의료진이 투입됐고, 계속 경기를 뛸 수 없다는 걸 확인한 후 루니 바르다지와 교체됐다. 그는 홈 구장 라커룸으로 돌아가기 위해 터널로 절뚝거리며 이동했다. 상당한 통증을 느끼고 있었다. 2026년 북중미월드컵 본선 개막이 코앞으로 다가온 시점에서 야말이 최소 몇 주, 최대 몇 달 동안 결장할 수 있다는 우려가 나왔다.

쓰러진 야말 AP

매체 ESPN은 야말이 햄스트링 파열 의심 진단을 받았다고 밝혔다. 야말은 시즌 잔여 경기에 결장할 가능성이 높아 보인다. 또 이번 월드컵의 초반 조별리그를 건너 뛸 것으로 보인다. 스페인 축구대표팀의 최종 엔트리에 들어가더도 조별리그 이후 토너먼트의 높은 단계에서 출전이 가능할 수도 있다. 스페인은 오는 6월 16일 카보베르데를 상대로 조별리그를 시작한다. 이후 사우디아라비아(22일), 우루과이(27일) 순으로 잡혀 있다.

ESPN은 바르셀로나 구단 소식통을 인용해 초기 징후가 햄스트링 파열이라고 확인했다. 파열의 심각성과 야말의 예상 결장 기간은 부기가 가라앉은 후 현지 시각 23일 진행될 정밀 검사를 통해 확인할 것으로 보인다. 한지 플릭 바르셀로나 감독은 경기 후 "기다려봐야 한다. 어떤 상태인지 확인이 필요하다. 야말이 뭔가를 느꼈다. 득점 이후 이유 없이 경기장을 떠날 선수가 아니다"고 말했다. 또 그는 "일이 발생했다. 너무 심각하지 않기를 바라지만 내일까지 기다려야 한다"고 설명했다.

야말을 위로하는 플릭 감독 AFP

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스페인 매체 마르카에 따르면 1도 파열일 경우 야말은 1~3주 정도만 결장한다. 2도 파열은 4~8주 동안 전력에서 이탈하게 하게 되며, 3도 파열일 경우 예상 회복 기간이 3~6개월로 확 늘어난다. 3도일 경우 월드컵 출전이 완전히 무산된다.

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야말은 이번 시즌 바르셀로나에서 45경기에 출전해 24골-18도움을 기록하며 에이스 역할을 하고 있다. 바르셀로나는 최근 유럽챔피언스리그 8강에서 아틀레티코 마드리드에 져 탈락했다. 정규리그에서 우승 가능성이 높다. 리그 6경기를 남겨둔 상황에서 2위 레알 마드리드에 승점 9점차로 앞서 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com