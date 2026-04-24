'탈출 시급' 이강인의 아틀레티코행, 결국 높은 이적료에 발목 잡히나…그리즈만 대체자로 '곧 FA' 손흥민 후배 낙점

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[스포츠조선 윤진만 기자]스페인 명문 클럽 아틀레티코 마드리드가 올 여름 팀을 떠나는 '리빙 레전드' 앙투안 그리즈만(35) 대체자로 독일 출신 율리안 브란트(29·보루시아 도르트문트)를 낙점했다고 스페인 매체가 보도했다.

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스페인 일간 '마르카'는 24일(한국시각), 아틀레티코가 다음시즌 공격진 강화를 위해 브란트 영입을 추진 중이라고 보도했다. 지난해 9월 도르트문트가 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 2차전에서 아틀레틱(스페인)을 4대1로 꺾은 경기를 기점으로 브란트 영입전에 뛰어들었다는 내용이다. 이날 브란트는 쐐기골을 터뜨리는 등 맹활약했다. '마테우 알레마니 아틀레티코 단장이 상황을 예의주시하고 있다'라고 전했다.

'마르카'는 아틀레티코는 구단 통산 최다득점자인 그리즈만 이적 후 그리즈만과 비슷한 역할을 수행할 수 있는 선수를 찾고 있다. 브란트가 유일한 후보는 아니지만, 현재로선 가장 유력한 후보'라며 '브란트는 독일에서 높은 평가를 받는 선수일뿐 아니라 이적 조건 또한 매력적이다. 그의 계약은 6월30일에 만료된다. 선수 본인이 재계약 의사를 밝히지 않은 만큼 자유 계약으로 영입할 수 있다'라고 밝혔다.

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도르트문트는 독일 분데스리가 25라운드 쾰른전을 마치고 브란트와 계약을 연장하지 않는다고 발표했다. 브란트는 볼프스부르크 유스 출신으로 2014년 바이어 레버쿠젠에서 프로데뷔해 5년간 활약한 후 2019년부터 도르트문트 핵심 공격형 미드필더 겸 윙어로 활약 중이다. 레버쿠젠 시절 손흥민(34·LA FC)과 함께 뛰었다.

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'마르카'는 '시장가치가 2000만유로(약 340억원)인 브란트는 이번시즌 도르트문트에서 37경기에 출전해 11골 3도움을 기록했다. 미드필더로서 매우 훌륭한 기록이다. 도르트문트 통산 기록은 303경기 57골 69도움이다. 볼프스부르크 시절까지 포함하면 그는 500경기 이상 출전해 100골, 100도움 이상을 기록한 선수다. 알레마니 단장이 브란트를 다음시즌 영입대상으로 삼는 이유'라고 밝혔다. 아스널 등 잉글랜드 프리미어리그 구단과의 경쟁이 예상된다고 이 매체는 전했다.

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아틀레티코는 지난 1~2년간 꾸준히 이강인(25·파리생제르맹)과 연결된 구단이다. 디에고 시메오네 아틀레티코 감독이 그리즈만과 같은 왼발잡이 공격형 미드필더인데다 스페인 발렌시아 유스 출신인 이강인을 넥스트 그리즈만으로 염두에 뒀다는 보도가 쏟아졌다. 다만 2028년까지 파리생제르맹과 계약이 된 이강인에겐 브란트와 달리 높은 몸값이 책정됐다. PSG는 이강인의 이적료로 5000만유로(약 860억원) 이상을 책정한 것으로 전해졌다.

그리즈만은 지난달 손흥민이 뛰는 미국프로축구 소속 올랜도 시티와 2년 계약을 체결했다. 올 시즌이 끝나는 대로 기나긴 유럽 커리어를 정리하고 미국으로 향할 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com