조규성-이한범 韓 꽃미남 콤비 대단합니다, 미트윌란 맨시티처럼 '기적의 뒤집기' 대성공…'CHO-LEE 풀타임' 쇠네르위스케전 2-1 승

출처=미트윌란 SNS

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]'홍명보호 듀오' 조규성 이한범을 보유한 덴마크 강호 미트윌란이 맨시티처럼 역전 우승의 흐름을 탔다.

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미트윌란은 24일(한국시각) 덴마크 하데르슬레우의 시드뱅크 파크에서 열린 쇠네르위스케와의 2025~2026시즌 덴마크수페르리가 28라운드 원정경기에서 2대1로 승리했다.

전반 24분 에드워드 칠루프야의 선제골로 앞서간 미트윌란은 전반 40분 매튜 호프에게 역습 상황에서 동점골을 내줬지만, 후반 4분 상대 자책골에 힘입어 1골차 신승을 거머쥐었다.

조규성과 이한범은 각각 측면 공격수와 스리백의 오른쪽 수비수로 나란히 선발 명단에 이름을 올려 90분 풀타임 뛰며 팀 승리를 뒷받침했다.

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소속팀에서 최전방 공격수보단 한 칸 아래 2선 공격수 역할을 맡은 조규성은 이날도 파이널 서드에서 분주한 움직임으로 팀의 압박 축구에 기여했다. 하프라인 부근까지 내려와 리커버리(3개)에 나섰고, 총 3번의 지상 경합 및 공중볼 경합 성공을 기록했고, 2번의 태클을 시도했다.

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이한범은 사실상의 라이트백과 같은 역할을 맡아 오른쪽 수비를 든든히 지켰다. 총 4개의 클리어링과 리커버리 1개, 태클 1개, 지상경합 성공 2개 등을 기록했다. 파울도 3개 기록했는데, 팀이 결승골을 넣기 직전 경고를 받았다.

둘은 소파스코어 평점 6.6점을 나란히 받았다.

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이날 승리는 두 선수에게 특별한 의미로 남았다. 미트윌란은 이날 승리로 3연승을 질주했다. 16승9무3패 승점 57을 기록, 같은 날 노르셸란과 1대1로 비긴 오르후스와 승점 동률을 이뤘고, 득실차에서 14골 앞서며 선두를 탈환했다. 미트윌란이 선두에 오른 건 지난해 11월초 이후 5개월만이다.

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스포츠조선DB

사진제공=대한축구협회

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불과 4경기 전까지 승점 6점차로 끌려가던 미트윌란은 지난 라운드에서 오르후스를 2대1로 꺾고 2점차로 추격했고, 4경기를 남겨두고 뒤집기에 성공했다. 2023년 나란히 미트윌란에 입단한 조규성 이한범은 입단 첫 시즌인 2023~2024시즌 덴마크수페르리그에서 우승한 후 2년만의 우승에 바짝 다가섰다. 미트윌란이 다음달 15일 코펜하겐과 덴마크컵 결승전을 앞두고 있어 더블 우승 가능성도 열려있다. 오는 27일 오르후스와의 29라운드 원정경기는 사실상의 우승 결정전이 될 전망.

12개팀이 참가하는 덴마크수페르리그는 팀당 2경기씩 22라운드를 치른다. 최종 순위 상위 6개팀이 챔피언십 라운드, 하위 6개팀이 강등 라운드로 향한다. 플레이오프 성격의 챔피언십 라운드에선 팀당 2경기씩 총 10경기를 치러 우승, 유럽클럽대항전 티켓을 가린다. 우승팀은 챔피언스리그 2차 예선에 오른다.

북중미월드컵 참가가 유력한 조규성 이한범은 5월 18일 시즌 최종전을 치른다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com