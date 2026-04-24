"韓 축구 '활짝' 웃는다!" 오현규 1골-1도움 '펄펄'…'코리안 더비' 베식타시, 튀르키예컵 4강 진출

사진=베식타시 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]국가대표 공격수 오현규(베식타시)가 뜨거운 발끝을 자랑했다. 혼자 1골-1도움을 기록하는 '원맨쇼'를 펼쳤다.

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베식타시는 24일(이하 한국시각) 튀르키예 이스탄불의 튀프라쉬 스타디움에서 열린 알라니아스포르와의 2025~2026시즌 튀르키예 쿠파스(튀르키예컵) 8강 홈 경기에서 3대0으로 이겼다. 이로써 베식타시는 준결승에 올라 우승 도전을 이어갈 수 있게 됐다. 베식타시는 이 대회에서 11회 우승을 차지했다. 갈라타사라이(19회)에 이어 두 번째로 많은 우승이다. 2023~2024시즌 이후 2년 만에 왕좌 탈환을 정조준한다. 베식타시는 4강전에서 코니아스포르와 대결한다.

승리의 '1등' 공신은 오현규였다. 이날 최전방 공격수로 선발 출격해 선제 결승 골을 돕고, 쐐기골까지 꽂아 넣었다.

전반 17분이었다. 그는 마이클 무리요가 상대 페널티지역 오른쪽에서 낮게 중앙으로 찔러준 공을 뒤로 흘려 엘 빌랄 투레에게 건넸다. 투레는 오른발 논스톱 슛으로 상대 골망을 흔들었다. 분위기를 탄 오현규는 후반 38분에는 직접 해결사로 나섰다. 상대 골키퍼의 패스 실수를 놓치지 않고 주니오르 올라이탄이 공을 가로챘다. 이를 이어 받은 오현규가 페널티지역 중앙에서 오른발로 득점을 완성했다. 오현규의 튀르키예컵 2호 골이자 베식타시 입단 후 공식전 8호 골이다. 베식타시는 2분 뒤 오르쿤 쾨크취의 헤더골로 사실상 승기를 잡았다. 이날 맹활약한 오현규는 후반 44분 교체돼 벤치로 물러났다.

사진=베식타시 공식 계정 캡처

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오현규는 올 시즌 뜨거운 발끝을 자랑하고 있다. 전반기 헹크(벨기에)에서 리그와 유로파리그(UEL)를 포함해 공식전 32경기에서 10골-3도움을 기록했다. 겨울 이적 시장을 통해 베식타시의 유니폼을 입은 뒤엔 더 매섭게 폭격 중이다. 베식타시 데뷔 3경기 연속골을 폭발하며 포효하기도 했다. 그는 정규리그인 쉬페르리그 6골-1도움, 튀르키예컵 2골-1도움을 합쳐 두 자릿수 공격 포인트를 달성했다. 2026년 북중미월드컵을 준비 중인 대표팀에도 반가운 소식이다.

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한편, 이날 알라니아스포르에서 뛰는 공격수 황의조도 선발 출전해 '코리안 더비'가 이뤄졌다. 황의조는 74분을 뛰었지만, 공격포인트는 없었다. 둘은 지난 2월 오현규의 쉬페르리그 데뷔전에서도 격돌했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com