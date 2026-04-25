'맨유-토트넘 이적설' 오현규에 소신 발언 "이게 무슨 형편없는 선수?...이 정도면 레전드급 활약"→"호날두인 줄 알아" 폭언에 정면 반박

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[스포츠조선 김대식 기자]오현규를 향한 어이없는 비판에 현지에서도 분노했다.

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오현규는 24일(이하 한국시각) 튀르키예 이스탄불의 베식타시 파크에서 열린 알란야스포르와의 2025~2026시즌 튀르키예 쿠파시(FA컵) 8강전에서 1골 1도움을 폭발하며 팀의 3대0 승리를 이끌었다. 베식타시는 4강에 진출해 콘야스포르와 결승을 다툰다.

오현규는 전반 17분 행운의 도움을 기록했다. 바츨라프 체르니가 오버래핑을 시도한 풀백 아미르 무리요에게 패스를 찔러줬다. 무리요가 낮고 강하게 크로스를 올렸다. 오현규의 발에 스친 공이 엘 빌랄 투레에게 향했다. 투레의 슈팅이 굴절된 후에 골망을 흔들었다.

사진=베식타시

오현규의 활약은 여기서 끝나지 않았다. 1-0 리드가 계속되던 후반 38분 직접 추가골을 터트려 팀에 승기를 안겼다. 상대 골키퍼가 어이없는 실수로 주니오르 올라이탄에게 패스를 보냈다. 올라이탄은 직접 마무리할 수 있는 찬스를 오현규에게 양보했다. 오현규가 가볍게 마무리했다. 베식타시는 후반 40분 외르쿤 쾨크추의 쐐기골까지 더하며 준결승에 진출했다.

그러나 경기 후 이상한 논란이 터졌다. 튀르키예 레전드 수비수 외자트는 유튜브 채널 '매미 스포츠'에 출연해 말도 안되는 비판을 쏟아냈다. 그는 "오현규가 골 넣은 뒤 경기장에서 보이는 태도를 봐라. 마치 이번 시즌을 28골로 마무리했고, 2년 연속 득점왕이라도 된 것처럼, 한국의 크리스티아누 호날두인 양 행동한다"고 지적했다. 이어 "오현규 같은 선수로는 베식타스는 어디에도 갈 수 없다. 오현규에게 알라니아스포르 유니폼을 입혀놔도 차이가 없을 것"이라며 망언을 퍼부었다.

사진=베식타시

사실 말도 안되는 주장이다. 오현규는 베식타시의 후반기를 바꿨다고 해도 과언이 아니다. 들쭉날쭉했던 팀이 오현규가 합류한 이후로 상승세를 타면서 리그 4위로 유럽대항전 진출 안정권을 확보했다. 다음 시즌을 더욱 기대해볼 수 있는 성적이다. 오현규는 12경기 8골 3도움으로, 베식타시 이적 후 튀르키예 강팀의 어느 공격수들보다도 많은 공격 포인트를 올렸다.

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말도 안되는 비판 속에 반박이 당연히 나오고 있다. 튀르키예 언론인인 베르크잔 외위쉴뤼은 25일 개인 SNS를 통해 오현규의 공격 포인트 생산력을 캡처해 올린 후 "베식타스는 단순히 잘하는 스트라이커를 원하는 게 아니다. 유명한 선수를 원한다. 만약 한국의 오현규 대신 이탈리아의 치로 임모빌레가 이런 활약을 펼쳤다면, 그는 레전드로 추앙받았을 것"이라며 오현규를 향한 비판이 잘못됐다고 주장했다.

사진=베식타시

이어 "베식타스는 여전히 좋은 스트라이커가 필요하다. 하지만 오현규가 왜 형편없는 선수로 여겨지는지는 이해가 안 된다"며 오현규의 활약을 저평가해서는 안된다고 주장했다. 오현규가 잘하지 못했다면 오현규를 향한 팬들의 사랑이 이렇게 뜨겁지도 않았을 것이다. 베식타시 팬들은 오현규의 활약에 열광하는 중이다. 오현규는 아직 믿을 만한 소식은 아니지만 맨체스터 유나이티드와 토트넘 이적설까지 나오고 있다. 아무 선수나 이런 이적설이 생기지 않는다.

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김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com