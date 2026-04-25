[오피셜] 韓 축구 눈물의 공식발표, 황희찬 이어 '영국 도전' 전진우마저 3부 강등 확정...잔여 경기 무의미

사진=옥스포드

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]이번 시즌 도중에 유럽에 도전한 전진우의 잉글랜드 리그1(3부 리그) 강등이 확정됐다.

Advertisement

한국 국가대표 출신 전진우가 뛰고 있는 옥스포드 유나이티드는 25일 오후 11시(이하 한국시각) 영국 옥스퍼드의 더 캇삼 스타디움에서 셰필드 웬즈데이와 2025~2026시즌 잉글랜드 챔피언십(2부 리그) 45라운드를 치른다.

챔피언십에서는 22위부터 24위까지 세 팀이 리그1로 자동 강등된다. 원래 24위 셰필드 웬즈데이와 23위 레스터 시티의 강등만 확정된 상황이여서 옥스포드한테는 기회가 있는 것처럼 보였다.

하지만 옥스포드의 45라운드 경기는 의미가 없어졌다. 승점 50점으로 21위를 달리고 있던 찰튼 애슬래틱이 25일 오후 8시 30분 영국 런던의 더 밸리에서 열린 헐 시티와의 리그 경기에서 2대1로 승리했다. 이번 승리로 찰튼은 승점 53점이 되면서 18위로 도약했다. 자연스레 21위로 밀려난 팀은 포츠머스.

Advertisement

하지만 포츠머스의 승점은 51점. 현재 승점 44점인 옥스포드가 남은 2경기를 모두 승리해도 승점 50점이 최대라 포츠머스를 넘어설 수 없다. 따라서 옥스포드의 강등이 확정됐다.

Advertisement

전진우한테는 최악의 시나리오가 펼쳐진 셈. 전진우가 이적할 당시부터 옥스포드는 이미 강등권에 머물고 있었기 때문에 3부 리그 강등 가능성은 어느 정도 예측된 시나리오였다. 그러나 문제는 이적 이후 전진우의 존재감이다. 옥스포드는 강등권 탈출을 목표로 전북 현대에서 최고의 활약을 펼친 전진우를 영입했다.

스포츠조선DB

지난 시즌 전진우는 인생 최고의 시기를 보냈다. 전북에서 거스 포옛 감독은 만난 뒤 리그 16골 3도움을 몰아쳤다. 전북의 리그와 FA컵 우승을 이끌었고, 덕분에 국가대표팀 데뷔와 유럽 진출의 꿈까지 이뤄졌다.

그러나 전진우는 지금까지 출전 가능했던 리그 18경기 중 단 6경기에만 나섰고, 선발 출전은 2경기에 불과하다. 그마저도 모두 경기 도중 교체되며 풀타임을 소화하지 못했다. 교체로 투입된 4경기에서도 뚜렷한 인상을 남기지 못했다. 유럽 무대에서 상승 흐름을 이어가며 다른 리그로의 도약과 2026년 북중미 월드컵 출전을 동시에 노렸지만, 현재로서는 두 목표 모두 달성이 쉽지 않을 것으로 보인다. 전진우는 강등이 확정된 상태에서 치르는 경기조차 벤치에서 출발하고 있다.

사진=옥스포드

이후 전진우의 미래가 어떻게 될지도 미지수다. 3부로 강등될 경우, 구단은 재정적으로 크게 위기를 마주한다. 기존 선수단을 대폭 정리할 수밖에 없다. 다른 팀으로 떠나는 게 좋아 보이지만 잉글랜드 무대에서 크게 보여준 게 없어서 다른 구단들이 관심을 보낼지가 의문이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com