'토트넘 완전 망했다' 반드시 이겨야 하는 울버햄튼전서 최악의 졸전+솔랑케 전반 40분만 부상 아웃 악재까지(전반 0-0 종료)

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[스포츠조선 윤진만 기자]안 풀려도 이렇게 안 풀릴수 있을까. 반드시 이겨야 하는 울버햄튼전에서 쉽게 경기를 풀어가지 못하고 있다. 부상 악재도 직면했다.

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토트넘은 25일(한국시각) 영국 울?보탬 몰리뉴스타디움에서 열린 울버햄튼과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 34라운드 원정경기에서 전반을 득점없이0-0으로 마쳤다.

로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 4-2-3-1 포메이션에서 도미닉 솔란케, 랑달 콜로 무아니, 코너 갤러거, 사비 시몬스로 공격진을 꾸렸다. 로드리고 벤탄쿠르, 이브 비수마가 중앙 미드필더 듀오로 나섰고, 페드로 포로, 케빈 단소, 미키 판 더 펜, 제드 스펜스가 포백을 맡았다. 안토닌 킨스키가 골문을 지켰다.

이미 조기 강등이 확정된 20위 울버햄튼은 대한민국 국가대표팀 공격수 황희찬을 벤치에 앉혀두고 아담 암스트롱, 마테우스 마네, 로드리고 고메스로 공격진을 구성했다.

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전반은 조용했다. 전반 12분 콜로 무아니의 첫 중거리 슈팅이 골대를 벗어났다. 토트넘은 박스 안으로 접근하는데 어려움을 겪었다. 중거리슛을 연거푸 기회를 엿봤다. 13분 스펜스, 14분 포로의 중거리슛이 잇달아 빗나갔다.

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30분 시몬스의 슛, 34분 포로의 슛도 무위에 그쳤다. 답을 찾지 못했다. 스포츠방송 '스카이스포츠'는 전반 중반 실시간 코멘터리에서 "토트넘은 조용하다. 토트넘팬들이 걱정이 근심이 커질 것 같다"라고 적었다.

26분엔 단소가 자기 진영에서 허무하게 공을 빼앗겨 실점 위기를 맞기도 했다. 전반 슈팅수는 5-2로 토트넘이 앞섰으나, 유효슛은 양팀 모두 똑같이 0개였다.

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전반 38분 설상가상 득점을 책임져야 하는 솔랑케가 허벅지를 붙잡고 쓰러졌다. 햄스트링 부상으로 추정된다. 더이상 뛸 수 없다는 판단 하에 히샬리송과 교체됐다. '스카이스포츠'는 "솔랑케가 남은 경기에 얼마나 뛸 수 있을지 미지수"라고 적었다.

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후반 추가시간 4분 비수마도 부상을 호소했지만, 다행히 부상은 면했다. 전반은 득점없이 0-0으로 끝났다.

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토트넘은 7승1016패 승점 31으로 강등권인 18위레 머물러있다. 잔류 마지노선인 17위 웨스트햄(승점 33)과는 승점 2점차다. 같은시각 웨스트햄은 에버턴과 전반전을 0-0 동점으로 마쳤다.

토트넘이 잔류 확률을 높이려면 후반전에 어떻게든 득점을 통해 승리하고 웨스트햄이 에버턴에 패하길 바라야 한다. 하지만 전반 경기력으론 희망이 커보이지 않는다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com