"도대체 무슨 일인가!" 토트넘 2026년 EPL 첫 승리에도 '눈물' 한탄 폭발…도미닉 솔란케→사비 시몬스 '부상 OUT'

Soccer Football - Premier League - Wolverhampton Wanderers v Tottenham Hotspur - Molineux Stadium, Wolverhampton, Britain - April 25, 2026 Tottenham Hotspur's Xavi Simons is carried off the pitch in a stretcher after sustaining an injury Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Tottenham Hotspur's Xavi Simons is stretchered off the pitch during the English Premier League soccer match between Wolverhampton Wanderers and Tottenham Hotspur in Wolverhampton, England, Saturday April 25, 2026. (Nick Potts/PA via AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

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[스포츠조선 김가을 기자]토트넘이 2026년 리그 첫 승리에도 웃지 못했다.

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영국 언론 더선은 26일(이하 한국시각) '사비 시몬스가 무릎 부상으로 고통스러워 비명을 질렀다. 토트넘은 또 한 번 부상 악몽을 이어갔다'고 보도했다.

토트넘은 25일 영국 울버햄튼의 몰리뉴 스타디움에서 열린 울버햄튼과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 원정 경기에서 1대0으로 이겼다. 후반 36분 세트피스 상황에서 나온 주앙 팔리냐의 선제골이 결승 포인트가 됐다. 이날 승리로 토트넘은 8승10무16패(승점 34)를 기록했다. 하지만 웨스트햄이 에버턴에 역전승하며 토트넘은 20개 팀 가운데 여전히 18위에 머물렀다. 강등권 위기는 계속됐다.

간절했다. 지난 시즌 유로파리그(UEL) 우승팀인 토트넘은 불과 한 시즌 만에 강등권으로 추락했다. 토마스 프랑크 감독과 결별하고 이고르 투도르 감독이 지휘봉을 새로 잡았지만 달라지는 것은 없었다. 토트넘은 또 한 번 결단을 내렸다. 로베르토 데 제르비 감독이 소방수로 부임했다. 그는 지난 12일 선덜랜드 원정에서 0대1 패배를 맛봤고, 19일 브라이턴과의 홈경기에서 2대2로 비겼다. 세 번째 경기에서 힘겹게 승리를 챙겼다.

Soccer Football - Premier League - Wolverhampton Wanderers v Tottenham Hotspur - Molineux Stadium, Wolverhampton, Britain - April 25, 2026 A dejected Tottenham Hotspur's Dominic Solanke walks off the pitch as he is substituted off after sustaining an injury Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Soccer Football - Premier League - Wolverhampton Wanderers v Tottenham Hotspur - Molineux Stadium, Wolverhampton, Britain - April 25, 2026 A dejected Tottenham Hotspur's Dominic Solanke shakes hands with manager Roberto De Zerbi as he is substituted off after sustaining an injury Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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토트넘은 이미 강등이 확정된 울버햄튼을 상대로 이기고도 웃지 못했다. 부상 선수가 발생한 것이다. 이날 선발 출전한 도미닉 솔란케는 전반을 채 마치지도 못한 채 부상으로 이탈했다. 시몬스는 경기가 0-0으로 팽팽하던 후반 12분 돌파 과정에서 상대 우고 부에노와 부딪쳤다. 그는 오른무릎을 붙잡고 쓰러졌다. 시몬스는 한 차례 일어나 경기를 소화하는 듯했지만, 결국 다시 주저앉았다. 루카스 베리발과 교체돼 물러났다. 시몬스는 들것에 실려 고통스러워했다.

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더선에 따르면 토트넘 팬들은 '시몬스가 끔찍한 무릎 부상 뒤 눈물을 흘리고 있다. 정말 끔찍해 보인다. 토트넘의 부상 문제는 점점 악화되고 있다', '우리의 운은 왜 이런가', '토트넘에 도대체 무슨 일이 벌어지고 있는 것인가' 등의 반응을 보였다.

토트넘은 올 시즌 내내 '핵심' 제임스 매디슨, 데얀 쿨루셉스키가 부상으로 경기에 나서지 못했다. 솔란케, 베리발, 로드리고 벤탄쿠르 등도 오랜 시간 경기에 나서지 못했다.

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토트넘은 5월 4일 애스턴 빌라와 원정 경기를 치른다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com