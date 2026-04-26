토트넘 2부 강등시킬 판정 초대형 논란..."VAR 완전히 잘못 판단, 손으로 공 쳤잖아" 감독 극대노

사진=에버턴뉴스

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[스포츠조선 김대식 기자]토트넘이 믿을 수 없는 오심의 피해자가 됐다.

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웨스트햄 유나이티드는 25일(한국시각) 영국 런던의 런던 스타디움에서 열린 에버턴과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 34라운드에서 2대1로 승리했다. 17위 웨스트햄은 18위인 토트넘과의 승점차를 2점으로 유지하는데 성공했다.

웨스트햄의 승리로 끝난 경기에서 초대형 논란이 생겼다. 웨스트햄이 1-0으로 앞서던 후반 39분에 일이 벌어졌다. 에버턴의 스로인 상황, 티에르노 바리에게 공이 전달됐다. 이때 중앙 미드필더인 마테우스 페르난데스가 견제하려고 뒤에서 접근했다. 페르난데스는 단순히 붙기만 한 게 아니었다. 페르난데스의 손이 명백하게 공을 쳤다.

주변에 있던 에버턴 선수들은 모두 손을 들어 항의했고, 에버턴 원정팬들도 소리치며 반응했다. 핸드볼 상황이라고 무조건 반칙은 아니지만 손이 공을 쳤다는 건 명백한 사실이었다. 에버턴 선수들은 주심과 부심을 향해 달려가 항의했다.

AP연합뉴스

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느린 화면으로 다시 보면 페르난데스의 손동작이 매우 부자연스러웠다. 오른손으로 배리의 등을 만지다가 갑자기 손이 앞으로 튀어나와 공을 쳤다. 의도성이 없다고 해도, 에버턴의 공격 상황에 영향을 줬다는 건 부정할 수 없었다. 페르난데스는 자신이 억울하다는 제스쳐였다. 주심은 VAR실과 통신한 후에 아무런 문제가 없다며 경기를 진행했다.

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여기서 더욱 놀라웠던 건 페르난데스의 손에 맞고 나갔는데, 웨스트햄의 골킥이 선언됐다는 점이었다. 핸드볼에 대한 해석은 심판마다 다를 수 있지만 코너킥도 나오지 않았다는 건 충격적이었다. 결과론적이지만 이때 페널티킥이 주어지고, 에버턴이 동점골을 터트렸다면 경기는 웨스트햄의 승리로 끝나지 않았을 수도 있다. 웨스트햄과 토트넘이 치열한 강등 경쟁을 펼치는 상황에서 치명적인 논란이 될 수 있는 판정이다.

로이터연합뉴스

경기 후 모예스 감독은 영국 BBC와의 인터뷰에서 "방금 심판진을 만나고 왔다. VAR 측은 몸싸움 상황이라고 주장하는 것 같다. 하지만 공격수는 몸싸움을 하고 있지 않았어요. 그를 마크하던 선수가 몸싸움을 하고 있었죠. 그는 상대를 두 손으로 감싸 쥐었다. 단순히 손이 거기 있었는데 공이 날아와 맞은 게 아니라, 선수가 반응해서 공을 쳐냈다. 그런데도 페널티킥을 주지 않았다는 사실이 놀라울 따름"이라며 불만을 표출했다.

이어 "VAR은 명백히 잘못된 판정을 내렸다. 사실상 VAR이 판정을 내린 것이나 다름없다고 생각하는데, 그 부분이 가장 실망스럽다"며 판정을 문제 삼았다. 만약 남은 4경기 후 토트넘이 2부 리그로 강등될 경우, 이번 판정 논란은 다시 언급될 가능성이 높다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com