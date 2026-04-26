.韓 부러울 수밖에..."일본 역대 최고 공격수", "전성기 다비드 비야급" 유럽 득점왕 예약, 日 열도 반응 폭발

사진=재팬 풋볼

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[스포츠조선 김대식 기자]일본은 유럽 리그 득점왕을 보유한 채로 2026년 북중미 월드컵을 맞이할 것이다.

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일본 국가대표 스트라이커인 우에다 아야세가 있는 페예노르트는 25일(한국시각) 네덜란드 로테르담의 스타디온 페예노르트에서 열린 호로닝언과의 2025~2026시즌 네덜란드 에레디비시 31라운드 경기에서 3대1로 승리했다.

이날도 페예노르트의 에이스인 우에다의 활약이 돋보적이었다. 전반 22분 우에다는 동료가 얻어낸 페널티킥을 키커로 나서 성공했다. 우에다의 득점으로 2-0이 되며 승기를 잡은 페예노르트다.

로이터연합뉴스

후반 23분 우에다의 최근 경기력을 알 수 있는 득점이 터졌다. 페널티아크 지역에 있던 우에다는 순간적으로 내려와 볼을 받으려고 했다. 자신을 견제하던 수비수가 따라오자 이를 예측한 퍼스트 터치로 수비수를 단번에 제쳤다. 다른 센터백이 자신을 향해 압박하자 반 박자 빠른 슈팅으로 골키퍼까지 움직이지 못하게 만들었다. 슈팅이 강하지 않았지만 타이밍과 궤적이 완벽해 막을 수 없었다.

이제 리그 3경기가 남은 가운데, 우에다는 이미 득점왕을 예약했다. 리그 25골이다. 현재 리그 16골로 득점 2위인 미카 고츠(아약스)와의 격차가 이미 너무 벌어졌다. 고츠가 남은 경기마다 해트트릭을 해야 따라잡을 수 있는 격차다. 현실적이지 않다.

EPA연합뉴스

일본 매체 사커 다이제스트웹은 경기 후 일본 팬들의 열광적인 반응을 소개했다. 일본 팬들은 그야말로 난리가 났다. "이 슈팅 장난 아니네. 리오넬 메시 같아. 강하지도 빠르지도 않은데 골이다"라며 환호하는 팬부터 "상대 수비수는 전혀 대응하지 못하고, 지켜볼 수밖에 없었다",

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"일본 선수가 네덜란드 1부에서 25골 도달이라니 너무 차원이 달라서 웃음이 나온다"는 반응을 보였다. "너무 잘한다. 전성기 다비드 비야잖아", "일본 역대 최강 공격수잖아"라며 치켜세우는 댓글로 있었다.

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현역 시절 세계적인 스트라이커였던 로빈 반 페르시 페예노르트 감독도 우에다의 두 번째 득점을 극찬했다. 그는 "정말 아름다운 골이었다. 상대를 멋지게 제치고 이미 먼 쪽 골대에 공간이 있다는 것을 간파하고 있었다. 정말 훌륭한 퍼스트 터치로 공을 잘 흘려보냈다"고 칭찬했다.

우에다를 앞세운 일본은 자신감이 찰 수밖에 없다. 이런 스트라이커를 앞세우고 월드컵에 나선다는 건 엄청난 힘이다. 한국은 손흥민이 토트넘을 떠난 후로 아직까지 뒤를 이을 슈퍼스타가 명확하지 않다. 최근 베식타시로 이적한 오현규가 가능성을 보여주고는 있다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com