"韓 국가대표 침착함 대단하다!" 日, '황금재능' LEE 플레이에 '매료'됐다…'이강인 확실한 볼 컨트롤→팀 승리 기여' 극찬

Soccer Football - Ligue 1 - Angers SCO v Paris St Germain - Stade Raymond Kopa, Angers, France - April 25, 2026 Paris St Germain's Lee Kang-in REUTERS/Stephane Mahe

패스 준비하는 이강인 (밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 한국축구국가대표팀 이강인이 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 패스할곳을 찾고 있다. 2026.3.29 jjaeck9@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]일본이 이강인(파리생제르맹·PSG)의 플레이에 매료됐다.

Advertisement

일본 축구 전문 매체 풋볼채널은 26일 '이강인이 골키퍼를 제치고 침착하게 선제골을 만들었다. 침착함이 대단하다'고 보도했다.

PSG는 26일(한국시각) 프랑스 앙제의 스타드 레이몽 코파에서 열린 앙제와의 2025~2026시즌 프랑스 리그1 원정 경기에서 3대0으로 이겼다. 리그 2연승한 PSG는 22승3무5패(승점 69)를 기록하며 1위 자리를 지켰다. 2위 랑스(승점 63)와의 격차를 6점으로 벌렸다. 시즌 종료까지 4경기를 남긴 상황에서 정상 등극에 유리한 고지를 점했다.

승리의 중심엔 이강인이 있었다. 이날 선발 출전한 이강인은 풀타임을 뛰며 1골-1도움을 폭발했다. 그는 전반 7분 이날의 선제골이자 결승골을 꽂아 넣었다. 이강인의 침착함이 빛났다. 중원에서 루카스 베랄두가 투입한 패스를 아치라프 하키미가 잡아 골 지역 오른쪽으로 파고든 뒤 오른발 슈팅을 시도했다. 이 공은 골키퍼를 맞고 흘러나왔는데, 이강인이 빠르게 달려들어 골키퍼를 제치고 오른발 득점을 완성했다. 지난 2월 9일 마르세유와 21라운드 홈 경기 득점 이후 76일만에 나온 득점이었다. 이로써 이강인은 올 시즌 리그 3호 골이자 공식전 4호 골(정규리그 3골, UEFA 슈퍼컵 1골)을 기록하게 됐다.

PSG's Lee Kang-in, right, controls the ball during the French League One soccer match between Angers and Paris Saint-Germain in Angers, western France, Saturday, April 25, 2026. (AP Photo/Mathieu Pattier)

슛하는 이강인 (빈[오스트리아]=연합뉴스) 최재구 기자 = 31일(현지시간) 오스트리아 빈 에른스트 하펠 스타디움에서 열린 한국 축구 국가대표팀과 오스트리아의 평가전에서 이강인이 슈팅하고 있다. 2026.4.1 jjaeck9@yna.co.kr(끝)

Advertisement

이강인은 팀이 2-0으로 앞서던 후반 7분 쐐기골을 어시스트했다. 코너킥 상황에서 키커로 나선 이강인은 페널티박스 안쪽으로 날카로운 크로스를 올렸다. 베랄두가 헤더골로 완성했다. 이로써 이강인은 이날 1골-1도움을 완성, 올 시즌 첫 멀티 공격 포인트를 달성했다. 경기 뒤 축구 통계 전문 업체 풋몹에 따르면 이날 이강인은 90분 동안 1골-1도움, 패스성공률 96%(65/68), 기회 창출 3회, 리커버리 7회 등의 기록을 남겼다. 이 매체는 이강인에게 평점 8.9를 줬다. 베랄두(9.0)에 이어 전체 2위였다.

Advertisement

풋볼채널은 'PSG에 속한 대한민국 국가대표 이강인이 상대 골키퍼를 제치고 침착하게 골을 넣어 팀 승리에 크게 기여했다. 골문 앞에서 침착함을 유지하며 확실히 (볼) 컨트롤해 득점했다. PSG는 이후 추가 득점했다. 후반 29분 곤살로 하무스의 퇴장에도 PSG는 3대0으로 이겼다'고 전했다.

PSG는 29일 바이에른 뮌헨(독일)과 유럽챔피언스리그(UCL) 4강 1차전을 치른다. 이강인과 김민재(뮌헨)의 '코리안더비'로 관심이 모아진다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com