역시 손흥민 찬사, 멈추지 않는 찬사...LA FC 주장 극찬 "환상적, 리더이자 모두 사랑하는 선수"

사진=LA FC

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]LA FC 주장인 아론 롱은 손흥민을 극찬했다.

Advertisement

팀의 주장인 아론 롱은 지난 25일(이하 한국시각) 미네소타 유나이티드와의 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 10라운드 경기를 앞두고 진행된 기자회견에서 손흥미을 칭찬했다. "쏘니(손흥민)는 정말 다재다능한 선수다. 우리는 그가 드니 부앙가와 함께 3-5-2 포메이션의 최전방에서 뛰는 모습도 봤고, 9번(스트라이커)이나 10번(공격형 미드필더) 역할을 수행하는 모습도 봐왔죠. 그는 경기 중 빈 공간으로 내려와 기회를 창출할 줄 아는 선수"라며 손흥민의 멀티 플레이어적인 성향을 칭찬했다.

이어 롱은 손흥민의 영향력이 대단하다고 인정했다. 그는 "제 생각에 손흥민은 정말 다양한 방식으로 이 팀에 큰 도움을 주고 있다. 상대 팀이 누구냐에 따라 그를 어떻게 활용하느냐가 손흥민 본인뿐만 아니라 우리 팀 전체의 잠재력을 끌어내는 핵심이 된다고 본다"며 손흥민이 팀에서 제일 중요한 선수 중 한 명이라고 이야기했다.

마지막으로 롱은 손흥민의 경기장 밖에서의 영향력도 극찬했다. 그는 "손흥민은 정말 환상적이다. 선수로서도 훌륭하지만 리더로서도 대단한 존재다. 우리 모두가 사랑하는 선수이며, 라커룸에서 조언을 구하거나 경기 흐름을 바꿀 영감을 얻기 위해 그를 의지하곤 한다"고 말했다.

롱은 과거에도 손흥민의 인품과 성향에 대해서 놀라움을 표한 적이 있다. 손흥민이 LA FC 이적을 마무리하기 위해 처음으로 LA에 도착했을 때, 롱은 그날 손흥민과 처음 만났다. 손흥민이 먼저 롱에게 다가갔다.

Advertisement

당시 롱은 "손흥민이 먼저 '와줘서 고마워요. 여기 정말 마음에 들 것 같아요"라고 말했어요. 그냥 예의 바른 인사 정도로 생각했는데, 바로 농담을 섞더라고요. '난 아무것도 신경쓰지 않아요. 무조건 이겨야 돼요. 올해는 꼭 우승해야 돼요'라고 말했다"며 손흥민이 보자마자 우승을 이야기했다고 설명했다.

롱은 "손흥민이 '저기 저 젊은 선수, 데이비드 마르티네스요. 진짜 대단하지 않아요?'라고 해서 '맞아요, 정말 잘해요'라고 대답했죠. 그랬더니 손흥민이 '맞아요, 베네수엘라 선수죠? 나도 알아요'라고 하더라고요. 그래서 제가 '그럼 데니스 부앙가는 아세요?'라고 묻자 '하이라이트 다 봤죠! 진짜 대단하더라고요. 같이 뛰게 되는 게 너무 기대돼요'라고 말했다. 손흥민은 이미 팀 선수들에 대해 전부 알고 있었어요. 오기 전에 미리 다 공부해 온 게 느껴졌죠"며 손흥민의 진심을 팬들에게 알린 적도 있다.

Advertisement

한편 손흥민이 휴식을 위해 결장한 미네소타전에서 LA FC는 고전을 면하지 못했다. 26일 오전(한국시각) 미국 미네소타주 세인트폴의 알리안츠 필드에서 열린 미네소타와의 경기에서 1대0으로 겨우 승리했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com