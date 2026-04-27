[오피셜]"삶이 잔인하다" 토트넘 '손흥민 후계자' 사비 시몬스, 결국 부상으로 시즌 OUT→월드컵 '꿈' 무산

FILE PHOTO: Tottenham Hotspur's Xavi Simons is carried off the pitch in a stretcher after sustaining an injury Action Images via Reuters/Jason Cairnduff/File Photo

Soccer Football - Premier League - Wolverhampton Wanderers v Tottenham Hotspur - Molineux Stadium, Wolverhampton, Britain - April 25, 2026 Tottenham Hotspur's Xavi Simons reacts after missing a chance to score Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 김가을 기자]사비 시몬스(토트넘)가 부상으로 결국 시즌을 조기 마감했다.

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시몬스는 26일(이하 한국시각) 개인 채널을 통해 '사람들은 삶이 잔인할 수 있다고 말하는데, 정말 그렇게 느껴진다. 나의 시즌이 갑작스럽게 끝이 났다. 지금은 그저 이 상황을 받아들이려 애쓰고 있다. 솔직히 말해서 마음이 너무 아프다. 그 무엇도 이해가 되지 않는다. 내가 원했던 전부는 팀을 위해 싸우는 것이었다. 이제 그럴 수 있는 기회를 빼앗겨 버렸다. 그리고 월드컵까지. 이번 여름 국가를 대표해 뛴다는 꿈이 사라져 버렸다'고 했다.

그는 '이 사실을 받아들이고 평온을 찾기까지 시간이 걸릴 것이다. 나는 내가 할 수 있는 최고의 동료로서 곁에 남을 것이다. 우리가 함께 이 싸움에서 이겨낼 것이라는 점은 의심치 않는다. 나는 다시 경기장으로 돌아갈 날을 손꼽아 기다릴 것이다. 믿음을 길잡이 삼아 강인함과 회복 탄력성, 신념을 갖고 이 길을 걸어가려 한다. 나를 기다려주세요. 과정을 믿고, COYS(Come On You Spurs)'라고 덧붙였다.

Soccer Football - Premier League - Wolverhampton Wanderers v Tottenham Hotspur - Molineux Stadium, Wolverhampton, Britain - April 25, 2026 Tottenham Hotspur's Xavi Simons is carried off the pitch in a stretcher after sustaining an injury Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Soccer Football - Premier League - Wolverhampton Wanderers v Tottenham Hotspur - Molineux Stadium, Wolverhampton, Britain - April 25, 2026 Tottenham Hotspur's Xavi Simons inside the stadium before the match REUTERS/Chris Radburn EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

시몬스는 25일 영국 울버햄튼의 몰리뉴 스타디움에서 열린 울버햄튼과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 원정 경기에 선발로 나섰다.

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경기가 0-0으로 팽팽하던 후반 12분 아찔한 상황이 발생했다. 시몬스가 돌파 과정에서 상대 우고 부에노와 부딪쳤다. 그는 오른무릎을 붙잡고 쓰러졌다. 시몬스는 한 차례 일어나 경기를 소화하는 듯했지만, 다시 주저앉았다. 루카스 베리발과 교체돼 물러났다. 시몬스는 들것에 실려 고통스러워했다. 결국 그는 시즌 종료는 물론, 2026년 북중미월드컵 '꿈'마저 접게 됐다.

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한편, 시몬스는 올 여름 이적 시장을 통해 토트넘에 합류했다. 그는 미국 무대로 떠난 '영원한 캡틴' 손흥민(LA FC)의 등번호를 물려받아 큰 관심을 받았다. 시몬스는 올 시즌 리그 28경기에서 2득점-5도움을 남긴 채 마감했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com