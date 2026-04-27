눈물의 시즌아웃 '손흥민 후계자'의 가슴 아픈 메시지, "인생 참 잔인하다, 왜 나에게, 왜, 왜…"

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[스포츠조선 윤진만 기자]시즌아웃 부상을 당한 '손흥민 후계자' 사비 시몬스(토트넘 홋스퍼)가 가슴 먹먹한 메시지를 남겼다.

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시몬스는 27일(한국시각) 개인 인스타그램에 장문의 글을 올려 안타까운 심정을 토로했다. 그는 지난 25일 울버햄튼과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 34라운드 도중 큰 부상을 당했다. 구단 공식 발표는 아직 없지만, 현지 매체는 전방 십자인대 파열로 추정하고 있다. 그런 가운데 시몬스가 직접 SNS를 통해 시즌아웃 및 월드컵 낙마를 '셀프 발표'했다.

시몬스는 "인생이 잔혹하다고들 하는데, 오늘 정말 그런 것 같다. 시즌이 갑자기 끝나버렸다. 이걸 어떻게 받아들여야 할지 모르겠다. 솔직히, 마음이 너무 아프다. 받아들이기가 힘들다"라고 말했다.

네덜란드 국가대표 미드필더인 시몬스는 소속팀의 잔여 경기에 뛸 수 없을뿐더러 오는 6월 개막하는 2026년 북중미월드컵 출전도 불발됐다. "내가 원한 건 오직 팀을 위해 싸우는 것뿐이었다. 이제 그럴 기회마저 빼앗겼다. 이번 여름 월드컵에서 조국을 대표해 뛸 기회도 그냥 사라져버렸다"라고 토로했다.

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시몬스의 부상은 토트넘이 강등 싸움을 벌이는 중에 발생했다. 토트넘은 EPL 4경기를 남겨두고 강등권인 18위에 처져있다. 잔류 마지노선인 17위 웨스트햄과는 승점 2점차다.

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시몬스는 "이 상황을 받아들이려면 시간이 걸리겠지만, 나는 최선을 다해 팀에 기여할 것"이라며 "우리 모두 함께라면 지금 이 싸움에서 이길 수 있다고 믿는다. 나는 이제 믿음과 강인함, 회복력과 신념을 가지고 이 길을 걸어갈 것이다. 다시 경기장에 설 날만 손꼽아 기다린다. 나를 조금만 기다려 달라"라고 당부했다.

시몬스는 지난해 여름 라이프치히에서 이적료 6000만유로(약 970억원)에 토트넘 유니폼을 입었다. '리빙 레전드' 손흥민(LA FC)이 남기고 간 7번 유니폼을 물려받았지만, 올 시즌 리그 28경기에서 2골 5도움으로 부진했다. 지난 19일 브라이튼전에선 후반 32분 2-1로 앞서가는 골을 터뜨린 후 마치 골든골을 넣은 것마냥 광란의 세리머니를 펼쳤다. 유니폼까지 벗어던져 경고까지 받았다. 팀이 후반 추가시간 5분 통한의 동점골을 내주며 2대2로 비겨 결국 '김칫국 세리머니'로 남았다.

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토트넘은 후반 18분 시몬스가 부상으로 루카스 베리발과 교체된 이후인 후반 37분 주앙 팔리냐의 결승골로 1대0 승리했다. 올해 거둔 첫 승이다. 하지만 부상자가 또 늘었다. 현재 부상 리스트에는 데얀 쿨루셉스키, 모하메드 쿠두스, 윌슨 오도베르, 크리스티안 로메로, 벤 데이비스 등이 포함됐다. 울버햄튼전에선 공격수 도미닉 솔랑케도 전반 도중 햄스트링 의심 부상으로 히샬리송과 교체됐다. 강등 위기감이 점점 커지는 가운데, 로베르토 데 제르비 토트넘 감독이 활용할 수 있는 자원이 점점 줄어들고 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com