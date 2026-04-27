토트넘 대참사! 팬에게 "꺼져" 욕설 뱉은 시몬스 '시즌 아웃'…'십자인대 파열' 유력→월드컵까지 출전 불가능

카트에 실려 경기장을 빠져나가는 시몬스가 팬들에게 욕설을 하고 있다. 사진=센트레 골스 영상 캡처

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[스포츠조선 강우진 기자]강등 탈출을 노리는 토트넘 홋스퍼에게 또 하나의 큰 악재가 터졌다. 측면 공격수와 플레이메이커 롤을 모두 맡을 수 있는 사비 시몬스가 시즌 아웃됐다. 2026 FIFA 북중미 월드컵 출전도 불가능하다. 시몬스의 커리어에도 치명적인 구멍이 생기는 셈이다.

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영국 데일리메일은 27일(한국시각) '토트넘이 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 잔류 경쟁을 벌이는 가운데, 사비 시몬스가 시즌 아웃 판정을 받으며 큰 타격을 입었다. 시몬스는 지난 주말 울버햄튼과의 경기에서 무릎 부상을 당했고, 이로 인해 올 시즌 잔여 경기뿐 아니라 월드컵까지 결장하게 됐다. 십자인대(ACL) 파열 가능성이 제기되고 있지만, 구단은 아직 정확한 부상 정도를 공식 발표하지 않았다.

시몬스는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 심경을 밝혔다.

시몬스는 "인생은 잔인할 수 있다고들 한다. 오늘이 바로 그런 날"이라며 "내 시즌은 갑작스럽게 끝나버렸고, 아직 이 상황을 받아들이는 중이다"고 말했다.

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또 시몬스는 "내가 원했던 건 단지 팀을 위해 싸우는 것이었는데, 그 기회마저 빼앗겼다"며 "그리고 월드컵, 이번 여름 조국을 대표할 수도 없다"고 전했다. 이어 "이 상황을 받아들이기까지 시간이 필요하겠지만, 우리가 함께 이겨낼 것이라 믿는다"고 덧붙였다.

로이터연합뉴스

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시몬스는 울버햄튼과 경기에서 상대 수비와 경합하던 도중 무릎에 큰 충격을 받으면서 그라운드 위에 쓰러졌다. 토트넘 의료진이 즉각 투입됐고, 그는 카트에 실려 경기장을 빠져 나갔다. SNS에 올라온 일부 영상에서는 부상당한 시몬스를 향해 일부 울버햄튼 팬들이 야유를 보내는 모습도 포착됐다. 시몬스는 실려 나가던 중 한 팬을 향해 여러 차례 "꺼져"라고 외치며 맞대응하는 모습을 보였다.

토트넘의 시즌 막바지 강등권 싸움은 첩첩산중이다. 앞서 도미닉 솔란케 역시 근육 문제로 절뚝이며 교체 아웃됐다. 이미 부상자가 많은 상황에서 선수들의 계속되는 이탈은 EPL 잔류 경쟁을 힘들게 하고 있다. 울버햄튼전 승리에도 불구하고, 웨스트햄 유나이티드가 에버튼에 승리하면서 토트넘은 여전히 강등권에 머물러 있다. 현재 토트넘은 승점 2점 차로 웨스트햄에 뒤진 18위에 머물러 있으며, 남은 경기는 4경기다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com