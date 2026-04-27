눈물 흘리며 한국 떠난 린가드, BBC 앞에서 솔직 고백 "한국어 너무 어려웠다"

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[스포츠조선 김대식 기자]제시 린가드는 한국 생활 중에서 한국어가 제일 어려웠던 모양이다.

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린가드는 27일(한국시각) 영국 BBC와 인터뷰를 진행했다. 먼저 BBC는 린가드를 두고 '잉글랜드인 최초로 브라질 1부 리그에 진출한 린가드는 코린치앙스 선수로서의 초기 생활을 즐기고 있으며, 지난주에는 코파 도 브라질(브라질 컵)에서 데뷔골을 터뜨렸다'고 소개했다.

린가드는 "브라질 리그는 여전히 높은 수준의 축구를 한다. 저 역시 높은 수준에서 뛸 수 있다고 생각한다. 중요한 것은 경쟁이었다. 이곳의 클럽이 얼마나 거대한지, 이 리그가 얼마나 큰지가 핵심이었다. 여러 제안이 있었지만, 저는 여전히 저 자신을 시험해 보고 싶다"며 한국을 떠나서 왜 브라질행을 택했는지를 설명했다. 린가드는 선수 생활 말년을 즐기기 위해 브라질로 향한 게 아니다. 그는 "트로피를 들어 올리기 위해 이곳에 왔다"고 단언했다.

로이터연합뉴스

린가드는 브라질에서의 새로운 경험을 즐기고 있었다. 그는 "이런 경험은 처음이다. 팬들이 훈련장에 들어와 우리에게 직접 이야기를 한다. 우리가 잘하고 이기기를 얼마나 열망하는지 그 열정을 직접 보게 된다. 그건 우리가 경기 날 반드시 이겨야 할 더 큰 이유가 된다. 물론 기대에 못 미친다면 혹독한 비판을 받게 될 것"이라며 색다른 경험을 했다고 설명했다.

린가드는 한국에서보다 더 적응이 쉽지 않을 수 있다. FC서울에 있을 때는 통역사가 있어서 소통이 원활했다. 하지만 브라질에서는 통역사도 없이 혼자서 적응을 해내고 있는 중이다. 포르투갈어를 할 줄 모르는 린가드다.

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린가드는 "영어를 조금 할 줄 아는 선수들이 통역을 도와주기도 한다. 하지만 포르투갈어를 직접 배우고 싶다"고 말한 뒤 "한국어는 정말 어려웠다"고 했다. 이어 "몇 단어 익히기는 했지만, 이곳에서는 언어를 실제로 배울 수 있을 것 같은 느낌이 든다"며 한국말에 적응하기 힘들었다고 고백했다.

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그래도 린가드는 한국에서의 경험을 전혀 후회하지 않고 있다. 맨체스터 유나이티드에서 말년에 어려운 생활을 보낸 후 노팅엄 포레스트에서도 실패한 린가드한테는 나름의 도피처가 필요했다. 그는 "누구나 떠나야 할 시점이 오기 마련이죠. 제게는 그곳이 한국이었다"고 했다.

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한국에서 린가드는 많은 사랑을 받았다. 이름값을 증명하지 못했던 수많은 '먹튀'들과 다르게 린가드는 진심이었다. 서울에서 보냈던 첫 시즌 리그 6골 3도움을 기록했다. 만족스러웠던 시즌이라고 말하기는 어렵지만 린가드가 왜 맨유와 잉글랜드 국가대표팀을 대표했던 선수였는지를 종종 보여줬다. 2년차의 린가드는 더욱 매서웠다. 아시아챔피언스리그(ACL)를 포함해 41경기 13골 7도움을 기록하면서 날아올랐다. 린가드에게 기대했던 모습이 그대로 나왔다. 서울에서 주장까지 맡았을 정도로 경기장 밖에서도 영향력을 뽐냈다.

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2년을 보낸 린가드는 눈물을 흘리며 서울에 이별을 고한 뒤 새로운 도전을 선택했다. 서울을 떠난 후 린가드는 "잉글랜드 국가대표팀은 항상 마음 한켠에 있다. 다만 한국에서 뛸 때는 현실적으로 대표팀에 뽑히기 어렵다는 걸 알고 있었다"고 고백한 바 있다. 이에 린가드는 제일 경쟁력 있는 리그 중 하나인 브라질행을 택한 것으로 보인다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com