'6개월만에 재취업 임박' 신태용 인도네시아 대표팀 복귀 "곧 공식발표" 현지 보도…알고보니 7인제?

출처=시시아골 SNS 캡쳐

28일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 2023 아시아축구연맹(AFC) 카타르 아시안컵 16강전 호주와 인도네시아의 경기. 인도네시아 신태용 감독이 코치진과 대화를 나누고 있다. 도하(카타르)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.01.28/

하나은행 K리그 2025대상 시상식이 1일 오후 서울 서대문구 스위스 그랜드호텔에서 열렸다. 신태용 전 울산 감독이 황선홍 대전 감독과 반갑게 인사하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.1/

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[스포츠조선 윤진만 기자]'신태용이 돌아온다.'

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동남아 스포츠 매체 '시시아골'은 27일(한국시각), 공식 채널을 통해 신태용 감독 최신 소식을 보도했다. '신태용이 인도네시아 축구대표팀으로 복귀한다. 곧 공식 발표가 있을 것'이라고 전했다.

인도네시아 매체 '볼라스포츠'는 비슷한 시간대에 "소셜미디어에서 화제가 된 신태용 감독의 인도네시아 복귀설의 진위가 마침내 밝혀졌다. 한국인 감독은 인도네시아 7인제(미니·mini) 축구대표팀 감독으로 임명됐다"라고 보도했다. '시시아골'은 '미니'라는 단어를 빼 신 감독이 전 직장인 인도네시아 A대표팀에 복귀할 수 있다는 상상력을 자극했다. 신 감독은 2019년 12월부터 2025년 1월까지 인도네시아 대표팀을 이끌었다.

'볼라스포츠'는 "우리는 오늘(27일) 신 감독의 취임식 초청장을 입수했다. 인도네시아 7인제 축구연맹에서 보낸 것으로, 취임식은 30일 열릴 예정"이라고 밝혔다.

출처=울산 HD

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'볼라스포츠'에 따르면, 초대장에는 '인도네시아 7인제 축구 대표팀의 신태용 감독 소개 기자회견'이라고 적혀있다.

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앞서 인도네시아 축구의 최전성기를 이끈 신 감독은 최근 들어 인도네시아 U-17 대표팀 감독, 인도네시아 슈퍼리그 소속 페르시자 자카르타 감독 부임설 등이 끊임없이 돌았다.

신 감독은 지난해 10월 울산 HD에서 부임 두 달만에 성적 부진으로 경질됐다. 그 이후로 주로 인도네시아에 머물며 다양한 사업을 하고 있는 것으로 알려졌다.

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7인제 축구는 골키퍼 1명과 필드 플레이어 6명으로 구성된 팀끼리 실력을 겨루는 스포츠다. 축구, 풋살과 달리 비교적 자유로운 규칙 하에 비공식적으로 진행되는 경우가 많다. 바르셀로나 출신 헤라르드 피케가 창설한 킹스리그가 대표적이다.

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인도네시아의 인기스타인 신 감독은 이벤트성으로 인도네시아 미니 풋볼팀을 맡은 것으로 추정된다. 인도네시아 7인제 팀은 이탈리아에서 열리는 2026년 인터콘티넨탈컵에 참가할 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com