'UCL 복귀 임박' 맨유, 어쩌면 더 행복할 수도 있는 소식...튀르키예 떠난 '최악의 골키퍼', 회장이 공개 구애 "제발 남아줘"

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[스포츠조선 박찬준 기자]맨유 팬들이 소리 지를만한 소식이다.

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'최악의 골키퍼' 안드레 오나나를 처분할 수 있는 길이 열린 모습이다. 오나나는 지난해 9월 맨유를 떠나 튀르키예의 트라브존스포르로 임대를 떠났다. 오나나는 맨유 입장에서 재앙이었다. 오나나는 2023년 여름 무려 5500만유로에 맨유 유니폼을 입었다. 에릭 텐 하흐 감독을 빌드업을 위해 발밑이 좋은 골키퍼를 찾았고, 아약스 시절 함께한 오나나를 영입했다.

하지만 오나나는 기대와 달리 최악의 모습으로 일관했다. 매경기 호러쇼를 펼치며, 가뜩이나 흔들리는 맨유 수비를 더욱 위태롭게 했다. 그는 지난 시즌 맨유에서 뛰었던 미드필더 네마냐 마티치로부터 "맨유 역사상 최악의 골키퍼"라는 오명까지 들었다. 올 시즌 초반에도 부진을 거듭한 오나나는 결국 맨유를 떠났다.

맨유는 대신 센느 라멘스 골키퍼를 영입해 오나나의 공백을 메웠고, 이는 신의 한수가 됐다. 라멘스는 최고의 활약을 펼치며 맨유 상승세를 이끌고 있다. 맨유는 브렌트포드까지 잡으며 연승에 성공했고, 이제 단 1승만 거두면 유럽챔피언스리그 복귀에 성공한다.

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오나나 역시 트라브존스포르에서 부활의 날갯짓을 했다. 그는 지난주 튀르키예 컵대회에서 무려 3개의 승부차기를 막는 선방쇼를 펼치는 등 최근 좋은 모습을 보이고 있다. 고무된 트라브존스포르는 오나나의 완전 영입을 원하고 있다. 도건 회장은 튀르키예의 NTV스포르와의 인터뷰에서 "우리는 오나나를 사랑한다. 그는 커리어에 대한 구체적인 계획을 가지고 있다. 조건이 맞는다면 우리는 그가 남기를 원한다. 최종 결정은 오나나의 몫이 될 것"이라고 했다.

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문제는 역시 몸값이다. 오나나의 주급은 트라브존스포르 입장에서 부담스러울 수 밖에 없다. 만약 오나나가 돈을 포기하지 않겠다고 하면, 방법은 없다. 오나나와 맨유의 계약기간은 2028년 여름까지다. 더욱이 유럽챔피언스리그 진출을 확정할 경우, 오나나는 맨유에서 받을 주급이 더 늘어나게 된다. 결국 도건 회장의 말처럼 오나나의 결단에 달려 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com