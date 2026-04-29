'감독의 무덤' 토트넘! 데 제르비 충격 경질설 벌써 돈다…"기복 심한 경기력"→'포스텍 공백 못 메웠다' 악평

로베르토 데 제르비 토트넘 홋스퍼 감독. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]로베르토 데 제르비 토트넘 홋스퍼 신임 감독의 경질설이 벌써부터 돌고 있다. 토트넘은 감독들의 무덤이라는 말이 괜히 나오는 게 아니다.

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영국 토트넘 홋스퍼 뉴스는 28일(한국시각) '토트넘은 이미 데 제르비 감독의 경질 계획을 염두에 두고 있을 수도 있다'며 '그는 부임한 지 3경기밖에 되지 않았지만, 토트넘에서의 시작은 기복이 있는 모습이다'고 보도했다. 데 제르비 감독이 부임한 뒤 토트넘은 1승 1무 1패를 기록했다. 그 결과 팀은 여전히 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 강등권에서 벗어나지 못하고 있다.

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데 제르비 감독은 팀이 강등되더라도 토트넘에 남겠다는 의사를 밝힌 바 있지만, 진정성 있는 발언이었는지는 불분명하다. 데 제르비는 이미 팀이 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십(2부리그)으로 강등될 가능성을 걱정하는 상황에서 토트넘을 떠날 방법을 염두에 두고 있을 수 있다고 매체는 주장했다.

토트넘은 최근 감독 선임과 경질에서 좋은 성과를 내지 못하고 있다. 이번 시즌에만 세 명의 감독이 팀을 거쳤으며, 아직까지 엔제 포스테코글루 감독의 공백을 제대로 메우지 못했다.

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브라이언 킹 전 토트넘 스카우트는 데 제르비가 조기에 팀을 떠날 가능성을 언급했다.

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킹은 "내가 토트넘이라면 상황이 나빠졌을 때 5년치 연봉을 전부 지급하는 일은 절대 없을 것"이라며 "이미 포스테코글루와 프랑크에게 위약금을 지급한 바 있다"고 전했다. 이어 "성적이 좋지 않아 경질된다면 그는 6개월치 정도만 받을 것이라고 본다"고 덧붙였다.

데 제르비는 이미 토트넘에서 비판을 받고 있으며, 본격적인 시작을 알리기도 전에 떠날 가능성까지 거론되고 있다. 데 제르비는 감독으로서 비교적 빠르게 팀을 떠나는 경향이 있다. 팔레르모에서 1년도 채우지 못했고, 베네벤토 칼초와 샤흐타르 도네츠크에서는 각각 2년을 지냈다. 브라이턴과 마르세유에서는 3년여 머물렀다.

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매체는 '이러한 이력은 팀이 2부리그로 강등될 경우, 그가 토트넘에 오래 남지 않을 가능성을 시사한다'고 전했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com