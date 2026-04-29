[오피셜]'맨시티 황금시대 역사속으로' 실바 이어 스톤스도 떠난다 "모든 꿈을 이뤘다"...차기 행선지는 에버턴-유벤투스-바르샤 '유력'

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[스포츠조선 박찬준 기자]"모든 꿈을 실현했다."

존 스톤스의 미소였다. 맨시티와 존 스톤스가 작별한다. 맨시티는 28일(한국시각) 공식 채널을 통해 스톤스와의 이별을 공식 발표했다. 양 측은 재계약 협상을 진행했지만 합의에 이르지 못했다. 맨시티는 '스톤스가 우리 팀에서 기억에 남을 매우 성공적인 10년 커리어를 마무리하게 된다. 스톤스는 2016년에 합류한 이후 293경기에 출전하며 클럽에 있어 위대한 10년을 보냈다'며 '스톤스가 클럽 역사상 가장 지속적이고 성공적인 시대를 구가하는 데 기여한 공헌은 의심의 여지가 없다'고 찬사를 보냈다.

스톤스 역시 자신의 SNS를 통해 '맨시티는 남은 평생 동안 나의 집'이라며 '여러 면에서 롤러코스터 같은 시간이었다. 소년으로 와 이제 한 남자가 돼 떠난다. 그라운드 위에선 매우 큰 성취를 이룬 선수가 됐다. 나는 내 모든 꿈을 실현했고, 이곳에 올 때 목표했던 모든 것들을 들어 올렸다'고 전했다. 이어 '커리어를 시작할 때만 해도 내가 이런 위치에 서게 될 거라고는 생각하지 못했다. 모든 것을 이룬 것뿐만 아니라, 모두와 사랑과 유대감을 나눈 것도 마찬가지다. 모든 꿈이 기대 이상으로 완벽하게 이뤄졌다'고 덧붙였다.

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반슬리에서 프로 커리어를 시작한 스톤스는 에버턴에서 재능을 보이며 잉글랜드 최고의 수비수 중 한명으로 떠올랐다. 2014년에는 A매치 데뷔전을 치렀다. 잉글랜드 수비수 답지 않은 기술과 빌드업 능력을 지닌 스톤스를 향해 펩 과르디올라 감독이 러브콜을 보냈다. 결국 2016년 여름 무려 4750만파운드에 맨시티 유니폼을 입었다. 과르디올라 맨시티 부임 후 2호 영입생으로 이름을 올렸다.

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첫 해 ESPN이 선정한 리그 워스트11에 뽑히는 등 아쉬운 활약을 보였지만, 적응을 마친 스톤스는 맨시티의 핵심 수비수로 자리매김했다. 스리백과 포백을 오가며 맹활약을 펼쳤다. 그는 맨시티에서 10년 동안 잉글랜드 프리미어리그 우승 6회, 유럽챔피언스리그 우승 1회, 잉글랜드 풋볼리그컵 5회, FA컵 우승 2회 등을 이뤄냈다.

특히 2022~2023시즌에는 34경기 3골-3도움을 기록하며 맨시티의 역사적인 트레블을 이끌었다. 그와 후벵 디아스가 이끈 수비진은 철벽이었다. 스톤스는 이같은 활약을 인정받아 유럽챔피언스리그 올해의 팀, PFA 올해의 팀, FIPro 월드 베스트 11 등에 선정됐다.

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하지만 스톤스도 세월의 무게를 실감했다. 무엇보다 부상이 발목을 잡았다. 지난 시즌 20경기 출전에 그쳤지만, 올 시즌에는 16경기 밖에 나서지 못했다. 마크 게히까지 영입되며 팀내 입지는 더욱 줄어들게 됐고, 결국 맨시티를 떠나기로 했다.

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맨시티는 스톤스까지 떠나며 황금기를 이끈 왕조가 사라지는 모습이다. 지난 해에는 케빈 더 브라이너가 나폴리로 이적했고, 최근에는 베르나르두 실바와 결별이 확정된 바 있다. 과르디올라 감독도 결별을 고심 중인 것으로 알려졌다.

스톤스는 현재 이탈리아 명가 유벤투스, 친정팀 에버턴, 스페인의 명문 바르셀로나 등의 러브콜을 받고 있는 것으로 알려졌다. 현재 맨시티는 리그와 FA컵 우승을 눈앞에 두고 있다. 스톤스가 유종의 미를 거둘 수 있는 최고의 조건이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com