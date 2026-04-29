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총 9골 역대급 명승부 승리, PSG 엔리케 감독 기쁨 폭발! "15년 넘게 감독하면서 오늘이 최고의 경기였다"

승리한 엘리케 감독 로이터
승리한 엘리케 감독 로이터

[스포츠조선 노주환 기자]"15년 넘게 감독을 해오면서 오늘이 최고의 경기였다."

파리생제르맹(PSG)사령탑 루이스 엔리케 감독이 바이에른 뮌헨과의 난타전 끝 한골차 승리에 기쁨을 숨기지 않았다. 그는 경기후 아마존 프라임과의 인터뷰에서 "대단했다. 내가 감독으로 지휘한 경기 중 최고의 경기였다. 양 팀이 공격적인 축구를 구사했고, 선수들이 기량을 보여주려 노력하는 놀라운 리듬이 있었다. 모두가 즐겁게 경기를 관전했을 것이다. 처음 두세 골까지는 평정심을 유지했다고 생각한다. 그 이후 네 번째와 다섯 번째 골은 내가 실수했다. 상대(뮌헨)가 다시 득점할 수 있다는 것을 알고 있었다. 하지만 정말 멋진 경기였다. 15년 넘게 감독 생활을 해왔지만, 이번이 가장 흥분되는 경기였다"고 말했다.

승리한 엔리케 감독 EPA
승리한 엔리케 감독 EPA

PSG가 29일(이하 한국시각) 프랑스 파리 파르크 데 프랭스에서 벌어진 바이에른 뮌헨과의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그 준결승 홈 1차전서 난타전 끝에 5대4로 승리했다. 기대를 모았던 챔피언스리그 4강에서의 첫 '코리안 더비'는 무산됐다. 김민재(바이에른 뮌헨)와 이강인(PSG)은 둘다 벤치에서 경기를 시작한 후 결국 출전하지 못했다. 두 팀은 놀라운 골결정력을 발휘해 총 9골을 주고받았다. 파리생제르맹이 한골차로 먼저 웃었다.

엔리케 감독은 "뱅상 콤파니의 바이에른 뮌헨을 상대로 세 번 경기를 치렀고, 그들의 경기 리듬을 통제하기 매우 어려울 것이라는 점을 알고 있었다. 경기 초반에는 상대가 우리보다 시작이 좋았다고 생각하지만, 후반전에는 우리가 그들보다 더 나았다. 양 팀 모두 자신들의 플레이를 전개하려 노력했고 흥미진진했다"면서 "오늘 마이클 올리세, 해리 케인, 키미히, 파블로비치 등 모든 선수를 보았을 것이다. 우리 팀의 바르콜라, 주앙 네베스, 비티냐, 뎀벨레, 흐비차도 정말 대단했다"고 평가했다.

파리생제르맹 엔리케 감독 AFP
파리생제르맹 엔리케 감독 AFP

그는 또 "오늘 같은 축구를 풀어가는 방식이 중요하다. 감독으로서 4골을 실점하면 보통은 기쁘지 않은 것이 당연하다. 그런데 오늘은 승리했기 때문에 기쁘다. 바이에른 뮌헨은 이번 시즌 단 한 경기만 졌고, 다음 맞대결 역시 이번 경기처럼 매우 힘들 것이다. 하지만 우리는 그 경기에서도 승리하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

이번 명승부에 앨런 시어러, 엘링 홀란 같은 세계적인 스타들의 찬사가 쏟아졌다. PSG와 바이에른 뮌헨의 준결승 2차전은 오는 5월 7일 뮌헨 홈 알리안츠 아레나에서 벌어진다.


노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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