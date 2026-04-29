"손흥민도 입조심 또 입조심!" 북중미월드컵 퇴장 주의보 떴다, 사상 초유 '비니시우스 규정' 대변수 등장...라커룸 철수해도 몰수패

사진=ESPN 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민도 예외가 될 수 없다. 2026년 북중미월드컵에서 조심해야 할 규칙 개정안이 통과됐다.

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축구 경기 규칭을 제정하는 국제축구평의회(IFAB)는 29일(한국시각) 캐나다 밴쿠버에서 진행된 특별 회의에서 상대 선수와 대치 상황에서 입을 가리는 선수는 퇴장을 받을 수 있도록 하는 경기규칙 개정안을 만장 일치로 승인했다. 이번 특별 회의에서는 심판 판정에 항의해 그라운드를 벗어나는 선수도 레드카드를 받을 수 있는 규정도 통과됐다. 두 개정안은 모두 국제축구연맹(FIFA)의 제안으로 이뤄졌다.

입을 가리는 규정 개정안의 발단은 지난 2월 벤피카와 레알마드리드의 유럽챔피언스리그 경기였다. 당시 경기에서 벤피카의 잔루카 프레스티아니는 레알 마드리드의 비니시우스 주니오르와 언쟁을 벌였다. 선수는 유니폼으로 입을 가리는 행동을 하며 언쟁을 이어갔다. 당시 프레스티아니는 인종차별적 발언 혐의로 1경기 출전 정지 징계를 받았으나, 이후 유럽축구연맹(UEFA)의 추가 조사 결과 동성애 혐오 행위로 유죄 판결을 받고 6경기 출장 정지 처분을 받았다. 그중 3경기는 유예됐다.

로이터연합뉴스

당시 UEFA는 프레스티아니가 문제의 발언을 할 당시 유니폼으로 입을 가려 인종차별 발언을 확인하는 것에 어려움을 겪었다고 알려졌다. 선수들이 이런 행동을 하는 이유는 대체로 속삭이기 위해서보다는 일종의 '립리딩'을 막기 위한 행동에 가깝다. 사적인 이야기, 혹은 전술 등의 정보가 오갈 수 있는 상황에서 이를 팬이나 분석가들이 입모양을 통해 해석해 파악하는 것을 막기 위한 습관이다.

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다만 이번 프레스티아니와 비니시우스 사태로 인해 충돌 과정에서의 문제 등이 드러나며, 대치 상황에서의 발언들을 명확히 확인할 수 있도록 이번 규정이 도입된 것으로 보인다. 이미 IFAB 연례 총회에서 논의된 사안을 FIFA 평의회에 앞서 합의하는 데 성공했다. 잔니 인판티노 FIFA 회장은 "입을 가리고 인종차별 발언을 한다면 당연히 퇴장당해야 한다. 숨길 것이 없다면, 말할 때 입을 가리지 않을 것이다. 해서는 안 될 말을 했을 것이라 추정이 있어야 한다. 그게 전부다"고 설명했다.

로이터연합뉴스

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이번 사안이 통과되며 다가오는 북중미월드컵에서 선수들도 주의할 수밖에 없다. 일반적으로 선수들에게 습관에 가까운 행동이기에 언쟁 혹은 대치 상황 이후 의심의 여지가 있는 행동을 취한다면 자칫 퇴장 변수의 희생양이 될 가능성도 배제할 수 없다. 더욱이 이번 북중미월드컵은 해당 규정을 도입한 후 열리는 첫 대회, 더 엄격한 잣대로 평가할 가능성도 충분하다.

한편 이번 회의에서는 2026년 아프리카 네이션스컵 결승전에서 발생한 사태에 대한 조치도 마련됐다. 당시 세네갈은 개최국 모로코에 대한 페널티킥의 항의 의미로 라커룸으로 들어가는 행동을 취했다. 이후 프리카축구연맹(CAF) 항소위원회는 모로코의 이의를 받아들이면서 지난 3월 세네갈의 우승이 박탈됐음을 결정했다. 이번 개정을 통해 심판 판정에 항의하며 그라운드를 이탈하는 선수에게 퇴장을 줄 수 있도록 한 새 규정은 선수들이 경기장을 떠나도록 부추긴 팀 관계자에게도 적용된다. 원인을 제공한 팀은 원칙적으로 몰수패 처리된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com