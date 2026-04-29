이강인-김민재 없는데도 스릴 만점 9골 역대급 매치, PSG 5-4로 뮌헨 제압

득점한 뎀벨레(위) AFP

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[스포츠조선 노주환 기자]기대했던 '이강인 vs 김민재'의 코리안 더비는 성사되지 않았다. 대신 총 9골이 쏟아진 역대급 난타전 명승부가 펼쳐졌다. 이강인의 파리생제르맹(PSG·프랑스)이 간발의 차로 승리, 결승 진출의 유리한 고지에 올랐다.

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PSG는 29일(이하 한국시각) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 벌어진 바이에른 뮌헨(독일)과의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그 4강 1차전서 5대4로 승리했다. PSG는 에이스 우스만 뎀벨레(2골-1도움)와 흐비차 크바라츠헬리아(2골)의 맹활약으로 먼저 웃었다. 뮌헨은 해리 케인, 마이클 올리세, 다요 우파메카노, 루이스 디아즈의 골로 맞불을 놓았지만, 수비가 무너져 고개를 숙였다. 이강인과 김민재(뮌헨)는 교체 명단에 이름을 올렸지만, 출전 기회를 얻지 못했다.

4강 2차전은 5월 7일 뮌헨 홈 알리안츠 아레나에서 열린다. UCL 2연패를 노리는 PSG는 2차전서 비기기만 해도 결승에 오를 수 있다. 반면 2019~2020시즌 우승 이후 6년 만의 통산 7번째 정상을 노리는 뮌헨은 홈에서 뒤집기 대반전을 기대하고 있다.

득점한 흐비차 AFP

이번 경기는 명승부라는 찬사가 쏟아졌다. EPL 통산 득점왕 앨런 시어러와 '득점 머신' 엘링 홀란(맨시티)은 "역대급 최고의 경기였다"고 평가했다. 대회 역사에 남을 기록들도 쏟아졌다. 유럽축구연맹(UEFA)에 따르면 UCL 4강에서 9골이 터진 건 이번이 최초다. 이전 기록은 7골이었다. 지난 시즌 인터 밀란(이탈리아)이 바르셀로나(스페인)와의 4강 2차전에서 연장 승부 끝에 4대3으로 승리했을 때를 포함해 네 차례 있었다.

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4강에서 전반에만 5골이 터진 것도 처음이다. UCL 역사상 더 많은 골이 터진 건 2016~2017시즌 보루시아 도르트문트(독일)가 레기아 바르샤바(폴란드)를 상대로 8대4로 승리한 경기(12골)를 포함 네 번 있다. 이날 승리로 PSG는 프랑스 클럽으로는 최초로 UCL 본선 100승을 달성했다.

득점한 케인 AFP

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프랑스와 독일 최강 클럽의 대결답게 공격수들의 골결정력과 집중력이 탁월했다. 빈센트 콤파니 감독이 출전 정지 징계로 벤치를 지키지 못한 뮌헨이 전반 17분 케인의 페널티킥 선제골로 리드를 잡았다. 하지만 PSG의 반격은 놀라웠다. 전반 24분 크바라츠헬리아가 동점골을 뽑았고, 전반 33분 주앙 네베스가 헤더로 득점해 전세를 뒤집었다. 뮌헨은 전반 41분 올리세의 골로 다시 승부를 원점으로 돌렸다. PSG는 전반 추가시간 뎀벨레가 페널티킥을 성공시켜 다시 앞섰다. PSG는 후반 크바라츠헬리아와 뎀벨레의 연속골로 5-2까지 도망갔다. 뮌헨은 우파메카노의 헤더골, 디아즈의 추가골로 한 골차까지 추격했지만, 세 번째 동점으로 만들지는 못했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com