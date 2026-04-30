"전날 9골 쏟아졌는데, 심판이…" 고작 PK로 1골씩! 아틀레티코, 아스널 1-1 무승부…두 번째 PK 무산, 아르테타 "엄청난 분노" 폭발

Soccer Football - UEFA Champions League - Semi Final - First Leg - Atletico Madrid v Arsenal - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - April 29, 2026 Referee Danny Makkelie overturns a penalty decision that was awarded to Arsenal after a VAR review REUTERS/Violeta Santos Moura

Soccer Football - UEFA Champions League - Semi Final - First Leg - Atletico Madrid v Arsenal - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - April 29, 2026 Referee Danny Makkelie listens to a VAR review for possible penalty REUTERS/Isabel Infantes

Atletico Madrid's Spanish midfielder #06 Koke gestures to Dutch referee Danny Makkelie (L) after he withdrew a penalty following a VAR revision during the UEFA Champions League semi-final first leg football match between Club Atletico de Madrid and Arsenal at the Metropolitano stadium in Madrid on April 29, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]이강인(파리생제르맹·PSG·프랑스)과 김민재(바이에른 뮌헨·독일)의 '코리안 더비'는 무산됐지만 '세기의 경기'라는 찬사가 쏟아졌다.

Advertisement

전날 유럽챔피언스리그(UCL)에선 무려 9골이 터졌다. PSG는 29일(이하 한국시각) 프랑스 파리 파르크 데 프랭스에서 열린 뮌헨과의 2025~2026시즌 UCL 4강 1차전에서 난타전 끝에 5대4로 승리했다.

역사에 남을 기록들이 축구 팬들을 흥분케 했다. UCL 4강에서 9골 터진 것은 처음이다. 이전 기록은 7골로, 지난 시즌 인터 밀란(이탈리아)이 바르셀로나(스페인)와의 4강 2차전에서 연장 승부 끝에 4대3으로 승리했을 때를 포함해 네 차례 있었다.

전반에만 5골이 나온 것도 최초다. PSG는 2020~2021시즌 8강 1차전 3대2 승리 이후 UCL에서 이어진 뮌헨전 5연패 사슬을 끊었다. 또 프랑스 팀으로는 최초로 UCL 본선 100승을 달성했다.

Advertisement

그러나 반대편의 4강 대결은 싱거웠다. 아틀레티코 마드리드(스페인)와 아스널(잉글랜드)이 페널티킥을 하나씩 주고받으며 비겼다.

epa12922565 Viktor Gyokeres of Arsenal celebrates scoring the 0-1 goal during the UEFA Champions League semi finals first leg soccer match between Atletico Madrid and Arsenal in Madrid, Spain, 29 April 2026. EPA/JUANJO MARTIN

Atletico Madrid's Julian Alvarez celebrates after scoring his sides first goal during a Champions League semifinal, first leg, soccer match between Atletico Madrid and Arsenal in Madrid, Spain, Wednesday, April 29, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

Advertisement

아틀레티코는 30일 스페인 마드리드의 메트로폴리타노 스타디움에서 열린 아스널과의 UCL 4강 1차전에서 1대1 무승부를 거뒀다. 아스널은 전반 44분 빅토르 요케레스의 페널티킥 골로 리드를 잡았다. 아틀레티코 수비수 다비드 한츠코가 페널티지역 안에서 공을 잡은 요케레스를 뒤에서 밀어 넘어뜨려 페널티킥을 헌납했다. 요케레스가 직접 해결했다.

아틀레티코는 후반 11분 승부를 원점으로 돌렸다. 마르코스 요렌테의 오른발 발리가 아스널 수비수 벤 화이트의 왼손에 맞았고, 주심은 비디오판독(VAR) 끝에 페널티킥을 선언했다.

Advertisement

키커로 나선 훌리안 알바레스가 침착하게 골을 성공시켰다. 대회 10번째 골을 넣은 알바레스는 킬리안 음바페(15골·레알 마드리드), 해리 케인(13골·뮌헨)에 이어 득점 랭킹 공동 3위로 올라섰다.

Advertisement

그러나 더 이상 골은 터지지 않았다. 아스널은 후반 33분 에베레치 에제가 페널티박스 안에서 다비드 한츠코에게 걸려 넘어졌다. 두 번째 페널티킥을 얻는 듯했으나, VAR 끝에 판정이 취소됐다.

Arsenal's Spanish coach Mikel Arteta reacts during the UEFA Champions League semi-final first leg football match between Club Atletico de Madrid and Arsenal at the Metropolitano stadium in Madrid on April 29, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)

영국의 'BBC'는 'PSG와 뮌헨의 UCL 경기에서 화려한 골이 쏟아진 후, 24시간 뒤 열린 두 번째 4강전에서는 심판들이 주목을 받았다'고 꼬집었다. 미켈 아르테타 감독은 에제의 페널티킥이 취소된 데 대해 "엄청나게 분노했다. 이로 인해 경기의 흐름이 바뀌었다. 이 수준의 경기에서는 이런 일이 일어나서는 안 된다"고 불만을 토해냈다.

두 팀의 4강 2차전은 다음달 6일 영국 런던의 에미레이츠 스타디움에서 열린다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com