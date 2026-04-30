"심판 판정 미쳤다" 공개 저격, 호날두 우승 밀어주기 논란 또또또..."트로피 그냥 바쳐라" 불만 폭주

사진캡쳐=BBC

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[스포츠조선 김대식 기자]사우디아라비아 리그가 크리스티아누 호날두와 알 나스르의 우승을 밀어주고 있다는 초대형 논란이 터졌다.

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30일(한국시각) 사우디 리야드의 알 아왈 파크에서 열린 알 나스르와 알 아흘리의 사우디 리그 경기는 호날두를 앞세운 알 나스르의 2대0 승리로 끝났다. 알 나스르는 이번 승리로 승점 79점이 되면서 단독 1위를 질주했다. 리그 4경기가 남은 상황에서 알 나스르의 리그 우승이 매우 유력해졌다.

하지만 경기 후 알 아흘리에서 뛰고 있는 메리흐 데미랄이 심판 판정에 대해서 공개적으로 저격했다. 취재진을 보자마자 데미랄은 편파 판정이 심각하다며 분노를 쏟아냈다. 그는 "심판 판정이 미쳤다. 내 다리를 봐라. 판정은 항상 알 나스르에 유리한 쪽으로 나온다. 매 시즌마다 알 나스르의 우승을 밀어준다. 솔직하게 믿을 수가 없다"며 리그 차원에서 알 나스르 우승을 밀어주고 있다고 저격했다. 이어 "난 알 아흘리 소속인 게 자랑스럽다. 우리는 도움 없이 우승과 싸우고 있다"고 했다.

로이터연합뉴스

알 나스르 밀어주기 논란은 이번에만 나온 게 아니다. 알 나스르의 경기가 아닌데도 불구하고, 경쟁팀들의 판정을 불리하게 해주고 있다는 논란이 이달 초에도 있었다. 알 아흘리와 알 파이하와의 1대1 무승부로 끝난 경기에서 이반 토니는 심판 판정을 공개적으로 문제 삼았다.

당시 토니는 경기 후 인터뷰에서 "가장 큰 쟁점은 두 번의 페널티킥 상황이었다. 이는 대낮처럼 명백한 상황이었다. 상대 선수가 두 손으로 공을 집어들었는데도 페널티킥을 주지 않는다면 대체 뭘 더 바라는 건지 모르겠다"고 개탄했다. 그는 이어 "우리가 심판에게 말을 걸려 하자 그는 우리에게 AFC(아시아챔피언스리그)에나 집중하라'고 말했다"면서 "어떻게 심판이 이런 말을 할 수 있는가? 우리는 지금 당장의 경기에 대해 말하고 있는데 그는 AFC에 집중하라고 한다"고 격분했다.

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토니의 동료 갈레노는 더 과감하게 발언했다. 그는 SNS를 통해 "우승 트로피를 그냥 넘겨줘라, 그것이 그들이 원하는 바"라며 "그들은 수단과 방법을 가리지 않고 우리를 우승권에서 몰아내려 하고 있다. 트로피를 단 한 사람에게 바치려 한다. 이는 우리 클럽을 완전히 무시한 처사"라고 했다. 갈레노가 말한 한 사람은 호날두다.

로이터연합뉴스

구단은 차원에서도 '알 파이하와의 리그 29라운드 경기에서 1군 팀에 불이익을 준 심판의 오류에 대해 깊은 불만을 표한다'면서 '심판의 결정은 경기 흐름과 최종 결과에 직접적인 영향을 미쳤으며, 이는 결국 팀의 우승 경쟁 순위에도 영향을 줬다'며 항의했다.

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호날두는 알 나스르로 이적한 후 1번도 메이저 트로피를 들어올리지 못했다. 미국 메이저리그사커(MLS) 꼴찌 구단으로 이적했던 리오넬 메시의 행보와 비교되면서 호날두의 무관 행보는 조롱거리로 떠올랐다. 이번 시즌을 앞두고 호날두가 리그가 알 힐랄만 밀어준다면서 불만을 표출한 이후로 우승을 알 나스르에 주려고 한다는 논란이 지속되고 있는 중이다.