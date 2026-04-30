손흥민 '리그 0골' 이유, 드디어 나왔다...LA FC 감독 선언 "수비 축구로 변모, 이게 우승할 수 있는 길"

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[스포츠조선 김대식 기자]마르크 도스 산토스 LA FC 감독은 공격 축구를 할 생각이 없다.

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LA FC는 30일(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열린 톨루카와의 2026시즌 CONCACAF 챔피언스컵 준결승 1차전에서 극적으로 2대1로 꺾었다. 1차전을 승리한 LA FC는 결승 진출이 유리해졌다.

이날 손흥민의 활약상은 좋았다. 선제골과 극적인 결승골까지 만들어주면서 팀의 승리를 책임졌다. 후반 6분, 페널티박스 중앙에 있는 손흥민에게 세르지 팔렌시아의 크로스가 잘 전달됐다. 손흥민이 정확하게 원터치 패스로 티모스 틸먼에게 넘겨줬다. 틸먼이 강력한 슈팅으로 톨루카의 골망을 흔들었다. 1-1로 마무리되는 것 같았던 후반 추가시간, 페널티박스 왼쪽에서 프리킥 기회가 생겼다. 손흥민이 문전 앞으로 날카롭게 올려줬고, 문전에서 은코시 타파리가 정확한 헤더로 마무리하며 결승골을 만들어냈다.

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하지만 시즌 내내 손흥민의 득점력 문제가 언급되고 있는 중이다. 지난 시즌 13경기 12골 4도움을 터트린 손흥민이지만 이번 시즌에는 15경기 2골 13도움이다. 공격 포인트 숫자 자체는 크게 차이가 없지만 특히 리그에서의 득점이 8경기 동안 안 터지고 있다. 이를 지켜보는 LA FC 팬들은 답답할 노릇이다. 지난 시즌 손흥민이 드니 부앙가와 함께 보여줬던 폭발력을 원하고 있기 때문이다. 손흥민이 도우미로서의 역할도 세계 최고 수준의 선수지만 팬들이 기대하는 건 득점력이다.

이 과정에서 아쉬운 건 손흥민을 향한 지원이다. 손흥민의 움직임을 살려주는 패스가 원활하게 공급되지 않을뿐더러 손흥민의 장점을 살려주는 전술적인 준비도 잘 안된 모습이 경기장에 나타나고 있다. 지금까지 LA FC의 성적이 비교적 나쁘지 않은데도 불구하고, 팬들의 불만이 나오는 이유다.

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지난 콜로라도 래피즈전 후 도스 산토스 감독을 흥부 듀오(손흥민-드니 부앙가)의 파괴력이 떨어지는 비판에 대해서 "특정 선수 이름을 언급하지 않겠지만, 지난 시즌 좋았던 스타 플레이어들도 시즌 초반 어려움을 겪었다. 손흥민과 부앙가에게도 비슷한 일이 일어나고 있다"며 자신의 전술 문제를 인정하지 않았다.

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그러면서 "손흥민에게는 득점을 원하지만 현재 도움 수치가 정말 뛰어나다. 우리는 손흥민과 부앙가를 최대한 가깝게 배치하려고 한다. 현재 팀의 구조를 무너트리지 않으면서 이것을 구현해야 한다"고 했다.

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도스 산토스 감독이 팀의 구조에 집착하는 이유가 있었다. 이번 경기 후 도스 산토스 감독은 "과거의 LA FC가 카를로스 벨라 같은 선수들을 필두로 화려한 공격을 보여주었다면, 지금 우리는 강한 수비 기반 위에 구축된 팀으로 변모하고 있다. 저는 이것이 우승 타이틀을 따내는 길이라고 믿는다"라며 수비부터 집중할 계획이라고 밝혔다.

도스 산토스 감독은 흥부 듀오를 앞세워 우승을 노리는 것보다는 손흥민과 부앙가의 능력을 희생시켜서라도 팀의 밸런스를 우선하겠다는 의지를 피력한 셈이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com