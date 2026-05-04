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내로남불도 챔피언! '알나스르 밀어주기'에 뿔난 다른 선수들 비판 쏟아내자...호날두 "심판도 사람이야, 실수도 존중해야지", 팬들은 과거 발언 조명하며 '조롱 중'

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내로남불도 챔피언! '알나스르 밀어주기'에 뿔난 다른 선수들 비판 쏟아내자...호날두 "심판도 사람이야, 실수도 존중해야지", 팬들은 과거 발언 조명하며 '조롱 중'
내로남불도 챔피언! '알나스르 밀어주기'에 뿔난 다른 선수들 비판 쏟아내자...호날두 "심판도 사람이야, 실수도 존중해야지", 팬들은 과거 발언 조명하며 '조롱 중'

[스포츠조선 박찬준 기자]"심판도 사람입니다. 실수를 하더라도 존중을 해야 합니다."

크리스티아누 호날두의 내로남불이었다. 사우디아라비아 프로 리그는 최근 판정 논란에 휩싸였다. 크리스티아누 호날두와 알 나스르의 우승을 밀어주고 있다는 것이다.

알 나스르는 지난달 30일(한국시각) 사우디 리야드의 알 아왈 파크에서 열린 알 아흘리의 경기에서 2대0으로 승리했다. 알 나스르는 이번 승리로 승점 79점이 되면서 단독 1위를 질주했다. 리그 4경기가 남은 상황에서 알 나스르의 리그 우승이 매우 유력해졌다.

하지만 경기 후 알 아흘리에서 뛰고 있는 메리흐 데미랄이 심판 판정에 대해서 공개적으로 저격했다. 취재진을 보자마자 데미랄은 편파 판정이 심각하다며 분노를 쏟아냈다. 그는 "심판 판정이 미쳤다. 내 다리를 봐라. 판정은 항상 알 나스르에 유리한 쪽으로 나온다. 매 시즌마다 알 나스르의 우승을 밀어준다. 솔직하게 믿을 수가 없다"며 리그 차원에서 알 나스르 우승을 밀어주고 있다고 저격했다. 이어 "난 알 아흘리 소속인 게 자랑스럽다. 우리는 도움 없이 우승과 싸우고 있다"고 했다.

내로남불도 챔피언! '알나스르 밀어주기'에 뿔난 다른 선수들 비판 쏟아내자...호날두 "심판도 사람이야, 실수도 존중해야지", 팬들은 과거 발언 조명하며 '조롱 중'

알 나스르 밀어주기 논란은 이번에만 나온 게 아니다. 알 나스르의 경기가 아닌데도 불구하고, 경쟁팀들의 판정을 불리하게 해주고 있다는 논란이 이달 초에도 있었다. 알 아흘리와 알 파이하와의 1대1 무승부로 끝난 경기에서 이반 토니는 심판 판정을 공개적으로 문제 삼았다.

당시 토니는 경기 후 인터뷰에서 "가장 큰 쟁점은 두 번의 페널티킥 상황이었다. 이는 대낮처럼 명백한 상황이었다. 상대 선수가 두 손으로 공을 집어들었는데도 페널티킥을 주지 않는다면 대체 뭘 더 바라는 건지 모르겠다"고 개탄했다. 그는 이어 "우리가 심판에게 말을 걸려 하자 그는 우리에게 AFC(아시아챔피언스리그)에나 집중하라'고 말했다"면서 "어떻게 심판이 이런 말을 할 수 있는가? 우리는 지금 당장의 경기에 대해 말하고 있는데 그는 AFC에 집중하라고 한다"고 격분했다.

토니의 동료 갈레노는 더 과감하게 발언했다. 그는 SNS를 통해 "우승 트로피를 그냥 넘겨줘라, 그것이 그들이 원하는 바"라며 "그들은 수단과 방법을 가리지 않고 우리를 우승권에서 몰아내려 하고 있다. 트로피를 단 한 사람에게 바치려 한다. 이는 우리 클럽을 완전히 무시한 처사"라고 했다. 갈레노가 말한 한 사람은 호날두다.

내로남불도 챔피언! '알나스르 밀어주기'에 뿔난 다른 선수들 비판 쏟아내자...호날두 "심판도 사람이야, 실수도 존중해야지", 팬들은 과거 발언 조명하며 '조롱 중'
내로남불도 챔피언! '알나스르 밀어주기'에 뿔난 다른 선수들 비판 쏟아내자...호날두 "심판도 사람이야, 실수도 존중해야지", 팬들은 과거 발언 조명하며 '조롱 중'

그러자 호날두가 직접 나섰다. 그는 "이는 리그에 좋지 않다고 생각한다. 모두가 불평하고 있다. 이것은 축구이지 전쟁이 아니다. 우리는 싸워야 한다는 걸 알고 있고, 모두가 이기고 싶어 한다. 하지만 모든 것이 허용되는 것은 아니다"고 했다. 다음 날에는 "나는 사우디에 온 첫번째 빅네임 선수다. 다른 선수들은 나 때문에 사우디로 온 것"이라며 "심판도 사람이기 때문에 실수를 하더라도 그들을 존중해야 한다"고 했다.

호날두의 발언 후 팬들은 과거 심판 판정에 불만을 드러낸 호날두의 발언을 조명하며 비판에 나섰다. 호날두는 누구보다 심판에 대한 불만이 많았던 선수 중 하나기 때문이다. 알 나스르 이적 후 단 1개의 트로피도 들어올리지 못한 호날두가 마침내 기회를 잡았지만, 논란으로 인해 희석되는 분위기다. 호날두는 일단 시즌 종료 후 인터뷰를 통해 모든 속내를 드러내겠다는 뜻을 전했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

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