'양민혁은 안쓰더니' 코번트리 승격시킨 램파드 감독, '1200억원 부상병동' 애제자 영입 올인한다

로이터 연합뉴스

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[스포츠조선 박찬준 기자]프랭크 램파드 감독이 애제자와 재회를 추진 중이다.

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4일(한국시각) 사이먼 필립스 기자는 자신의 SNS에 '승격한 코번트리 시티가 메이슨 마운트를 영입 리스트 최상단으로 올려놓았다'고 전했다.

올 시즌 챔피언십 우승을 차지한 코번트리는 2000~2001시즌 이후 25년 만에 잉글랜드 프리미어리그 승격을 확정지었다. 코번트리는 화끈한 공격축구를 펼치며 남은 경기에 상관없이 우승과 승격을 일찌감치 결정지었다.

램파드 감독의 지도력이 돋보였다. 그는 2024년 11월 말 코번트리 지휘봉을 잡았다. 현역 시절 잉글랜드 최고의 미드필더였던 램파드 감독은 지도자 변신 후 이렇다할 성과를 내지 못했다. 더비 카운티에서 좋은 모습을 보였지만, 첼시, 에버턴에서 기대에 미치지 못했다. 첼시에서는 두 차례나 지휘봉을 잡았지만, 최악의 모습을 보였다. '스타 플레이어 출신은 감독으로 성공하지 못한다'는 속설의 흔한 예가 되는 듯했다.

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절치부심한 램파드 감독은 부임 첫 시즌 17위로 리그1(3부리그) 강등 위기에 놓였던 코번트리를 단숨에 플레이오프권으로 바꿨다. 코번트리는 5위에 올랐다. 비록 선덜랜드에 패하며 승격에 실패했지만, 경쟁력을 인정받았다. 두 번째 시즌 코번트리는 더욱 날카로운 공격 축구를 앞세워 초반부터 리그를 주도했고, 결국 우승까지 이끌어냈다. 램파드 감독은 승격 후 "내 축구 인생 최고의 업적 중 하나"라고 감격해했다. 다만, 직접 전화까지 걸고 데려온 양민혁을 활용하지 않은 것은 국내 팬들에게 아쉬운 대목이다.

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다음 시즌 잔류 이상의 성적에 도전하는 코번트리는 일찌감치 전력 보강 작업에 착수했다. 그 중 1순위가 마운트다. 마운트는 램파드 감독의 애제자다. 그는 더비 카운티부터 램파드 감독과 함께했다. 더비 카운티에서 램파드 감독의 적극적인 중용 속 가능성을 보인 마운트는 첼시로 돌아가 잉글랜드 국가대표 미드필더로 성장했다.

그는 2023년 여름 무려 6000만파운드에 맨유 유니폼을 입었다. 하지만 부상과 부진이 반복되며 제 몫을 하지 못했다. 올 시즌에는 단 1차례 선발 출전에 그쳤다. 마운트의 부활에 회의적인 맨유는 다음 시즌 이적 자금을 마련하기 위해 방출할 수 있다는 입장이다. 코번트리가 적절한 이적료만 제시한다면 이적은 빠르게 성사될 공산이 크다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com